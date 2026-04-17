キンプリ永瀬廉＆吉川愛、“舞踏会ダンスシーン”で揃ってクランクアップ “チーム鬼花”笑顔の完走【鬼の花嫁】
【モデルプレス＝2026/04/17】King ＆ Princeの永瀬廉と女優の吉川愛がW主演を務める映画 『鬼の花嫁』（3月27日より公開中）より、クランクアップ写真とキャストらのコメントが公開された。
【写真】キンプリ永瀬廉＆吉川愛、絆の深さ物語るクランクアップショット
3月27日より公開された映画『鬼の花嫁』は、週末動員ランキングで実写映画NO.1スタートを皮切りに、満足度91.4％、オススメ度92.8％と圧倒的な支持を獲得。ヒットならぬ“鬼”ヒット中。SNSでも、究極の運命と一途な愛の物語に感動の声が溢れ、「観る回数を重ねるほどに玲夜様と柚子はもちろん、他の登場人物みんな愛しくなってくる。続編が見たいと切望してしまう」「永瀬廉さんの玲夜と吉川愛ちゃんの柚子をもっと見たい」「続編を熱望します」など、すでに複数回鑑賞を楽しむリピーターから続編を期待する声が続出している。
そしてこの度、本作をともに作り上げてきた“チーム鬼花”の貴重なクランクアップ写真と、コメントが到着した。本作の舞台は、あやかしと人間が共存する世界。花嫁を見初めると、一生の愛を捧げるあやかし。そのあやかしの頂点・鬼の次期当主である玲夜（永瀬）と、不遇な環境で育ちながらも彼に花嫁として見出された柚子（吉川）。本編では運命に導かれ出会った2人が、真実の愛を確信していく軌跡が描かれる。そんな最中2人の仲を引き裂こうとする妖狐のあやかし・瑶太（伊藤健太郎）、柚子の妹で瑶太の花嫁・花梨（片岡凜）ら2人を取り巻く人物の思惑が交錯し、柚子は玲夜の花嫁にふさわしいのか、玲夜は柚子の本当の幸せに不安を覚えていく。そして、あやかしたちが一堂に会する舞踏会で、柚子はついに“鬼の花嫁”としてお披露目の時を迎える。
公開前から、物語の最重要シーンとして注目されていた舞踏会シーン。永瀬と吉川が本作のために磨き上げた、ウィンナ・ワルツに日本舞踊の所作を融合させた本作オリジナルのダンスが披露される場面。撮影を通じて信頼を築き上げてきた2人の集大成とも言えるこのシーンをもって、本作はクランクアップを迎えた。大勢のエキストラから贈られた拍手の中、永瀬、吉川、伊藤、片岡が揃って撮影を完走。池田千尋監督と肩を組んで撮影された集合写真は、キャストと監督、スタッフらが一丸となって撮影を駆け抜けた、達成感に満ち溢れている。
座長として作品を引っ張ってきた永瀬は、本作で映画としては初の本格ラブストーリーに挑んだ。「映像、照明、衣裳、小道具を含めて、この作品をより良くしていこうという姿を皆さんから感じる事が出来て、今回の撮影を通してみんなで1つの作品を作り上げていく楽しさを感じました」と、その手応えを語った。さらに、永瀬本人も苦労したと明かす、舞踏会で吉川と披露するオリジナルダンスについて、「所作や姿勢、社交ダンスなど自分としての挑戦も多かったですが…ダンスの上達も速くてKing ＆ Princeをやっていて良かったなと思いました」と、ユーモアを交えながら、振り返った。
一方吉川も、本作の撮影について「私は泣くシーンで始まり泣くシーンで終わりましたが、柚子ちゃんの色々な感情を出しながら、最初から最後まで楽しく撮影することが出来ました」と、激動の運命を辿るヒロインを演じ切った日々を振り返った。W主演を務めた2人が揃って作品づくりの手応えを口にした本作。それぞれの俳優人生にとってかけがえのない作品になったことが伝わってきた。
そして、本作の“悪役”として、鮮烈なインパクトを残している伊藤と片岡。伊藤は、クランクアップの瞬間両手を挙げて喜びを見せ、「寒い中、3日間のダンスシーンの撮影お疲れ様でした！とても温かい現場で、各シーン色々と話し合って台本を飛び越えたような場面も撮れたのではないかと思います」と、チーム“鬼花”だからこそ生まれた確かな手応えを明かした。最年少ながら、強い存在感を示した片岡は、「今回の現場では私が初めて経験する事が沢山ありました。皆様が花梨という役を一緒に作り上げてくださったお陰です」と、共に走り抜けたキャスト・スタッフへ感謝を伝えた。
さらに、玲夜の忠実な秘書・荒鬼高道役の兵頭功海、玲夜の元婚約者・鬼山桜子役の白本彩奈、柚子の親友・透子役の田辺桃子、猫又のあやかし・猫田東吉役の谷原七音らも、永瀬や吉川に見守られてクランクアップ。真実の愛を守り抜こうとする玲夜と柚子を、見守るキャラクターを演じたキャスト陣の溢れる笑顔からも、1つの作品を共に作り上げた現場の温かな一体感が伝わってくる。（modelpress編集部）
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【写真】キンプリ永瀬廉＆吉川愛、絆の深さ物語るクランクアップショット
◆永瀬廉＆吉川愛主演「鬼の花嫁」クランクアップ写真公開
3月27日より公開された映画『鬼の花嫁』は、週末動員ランキングで実写映画NO.1スタートを皮切りに、満足度91.4％、オススメ度92.8％と圧倒的な支持を獲得。ヒットならぬ“鬼”ヒット中。SNSでも、究極の運命と一途な愛の物語に感動の声が溢れ、「観る回数を重ねるほどに玲夜様と柚子はもちろん、他の登場人物みんな愛しくなってくる。続編が見たいと切望してしまう」「永瀬廉さんの玲夜と吉川愛ちゃんの柚子をもっと見たい」「続編を熱望します」など、すでに複数回鑑賞を楽しむリピーターから続編を期待する声が続出している。
公開前から、物語の最重要シーンとして注目されていた舞踏会シーン。永瀬と吉川が本作のために磨き上げた、ウィンナ・ワルツに日本舞踊の所作を融合させた本作オリジナルのダンスが披露される場面。撮影を通じて信頼を築き上げてきた2人の集大成とも言えるこのシーンをもって、本作はクランクアップを迎えた。大勢のエキストラから贈られた拍手の中、永瀬、吉川、伊藤、片岡が揃って撮影を完走。池田千尋監督と肩を組んで撮影された集合写真は、キャストと監督、スタッフらが一丸となって撮影を駆け抜けた、達成感に満ち溢れている。
◆永瀬廉＆吉川愛、撮影振り返る
座長として作品を引っ張ってきた永瀬は、本作で映画としては初の本格ラブストーリーに挑んだ。「映像、照明、衣裳、小道具を含めて、この作品をより良くしていこうという姿を皆さんから感じる事が出来て、今回の撮影を通してみんなで1つの作品を作り上げていく楽しさを感じました」と、その手応えを語った。さらに、永瀬本人も苦労したと明かす、舞踏会で吉川と披露するオリジナルダンスについて、「所作や姿勢、社交ダンスなど自分としての挑戦も多かったですが…ダンスの上達も速くてKing ＆ Princeをやっていて良かったなと思いました」と、ユーモアを交えながら、振り返った。
一方吉川も、本作の撮影について「私は泣くシーンで始まり泣くシーンで終わりましたが、柚子ちゃんの色々な感情を出しながら、最初から最後まで楽しく撮影することが出来ました」と、激動の運命を辿るヒロインを演じ切った日々を振り返った。W主演を務めた2人が揃って作品づくりの手応えを口にした本作。それぞれの俳優人生にとってかけがえのない作品になったことが伝わってきた。
◆伊藤健太郎＆片岡凜ら、クランクアップ
そして、本作の“悪役”として、鮮烈なインパクトを残している伊藤と片岡。伊藤は、クランクアップの瞬間両手を挙げて喜びを見せ、「寒い中、3日間のダンスシーンの撮影お疲れ様でした！とても温かい現場で、各シーン色々と話し合って台本を飛び越えたような場面も撮れたのではないかと思います」と、チーム“鬼花”だからこそ生まれた確かな手応えを明かした。最年少ながら、強い存在感を示した片岡は、「今回の現場では私が初めて経験する事が沢山ありました。皆様が花梨という役を一緒に作り上げてくださったお陰です」と、共に走り抜けたキャスト・スタッフへ感謝を伝えた。
さらに、玲夜の忠実な秘書・荒鬼高道役の兵頭功海、玲夜の元婚約者・鬼山桜子役の白本彩奈、柚子の親友・透子役の田辺桃子、猫又のあやかし・猫田東吉役の谷原七音らも、永瀬や吉川に見守られてクランクアップ。真実の愛を守り抜こうとする玲夜と柚子を、見守るキャラクターを演じたキャスト陣の溢れる笑顔からも、1つの作品を共に作り上げた現場の温かな一体感が伝わってくる。（modelpress編集部）
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