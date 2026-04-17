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「家を買おうと思ったら、なんだか狭い物件ばかり……」。最近、マイホームを探していてそう感じることはありませんか？



実は今、マンションの「専有面積の縮小」が急速に進んでいます。あるデータによると、ここ5年間でマンションの平均面積は約1割も縮小しているとのこと。かつてファミリー層のスタンダードだった「70平米」は、今や手が届かない贅沢な広さになりつつあるのです。



今回は、らくだ不動産株式会社の代表取締役社長の山本直彌さんと、執行役員エージェントの八巻侑司さんが、この「マンション縮小問題」の背景と、限られた広さでも後悔しないための購入戦略について解説します。



◾️なぜマンションはどんどん狭くなるのか？

マンションの面積が縮小している最大の理由は、「価格の高騰」です。



山本さんはそのカラクリをこう説明します。「新築マンションの建築費や土地代が高騰し続けているため、これまでと同じ70平米の広さで作ってしまうと、販売価格が1億円などの一般層には到底買えない金額になってしまいます。そこで、デベロッパーは価格を抑えて買いやすく見せるために、面積を60平米、50平米と狭くして総額を調整しているのです」。



この新築マンションの「コンパクト化」の波は中古市場にも波及しており、市場全体で流通するマンションの面積が年々小さくなっているのが現状です。



◾️狭くても快適な家を選ぶ「3つのポイント」

面積が狭くなっている以上、広さだけを求めていては家探しは難航します。八巻さんは、「限られた広さでも快適に暮らせる物件」を見極めるための3つのポイントを挙げます。



1. 「数字」ではなく「間取り」で選ぶ

専有面積が広くても、廊下や柱に面積を取られていては意味がありません。「無駄な廊下が少ないか」「柱が部屋の中に出っ張っていないか（アウトフレーム工法か）」など、面積の数字ではなく「実際の有効スペース」を重視しましょう。



2. リフォームによる「可変性」を確認する

壁を取り払ってリビングを広くしたり、逆に部屋を増やしたりと、将来のライフスタイルに合わせて間取りを変更できる（可変性がある）物件を選ぶことが大切です。そのためには、内見時に「ここはリフォームで壁を抜けますか？」とエージェントに確認することが必須です。



3. 「収納力」と「天井高」をチェックする

床面積が狭くても、天井が高ければ空間は広く感じられます。また、ウォークインクローゼットなど、限られたスペースを有効活用できる収納が備わっているかどうかも、居住の快適性を大きく左右します。



【まとめ】

「70平米」という数字に縛られると、予算オーバーになったり、立地を大幅に妥協したりと、家探しの本質を見失う可能性があります。これからのマンション選びは、「数字上の広さ」から「空間の質」へと視点を切り替えることが重要です。



らくだ不動産株式会社では、山本さんや八巻さんをはじめとする不動産のプロが、物件の表面的な面積だけでなく、間取りの効率性やリフォームの可変性までを見極め、お客様のライフスタイルに最適な「賢いマンション購入」をサポートしています。家探しでお悩みの方は、ぜひ一度らくだ不動産のエージェントにご相談してみてはいかがでしょうか。