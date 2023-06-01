【日本代表のW杯メンバー26人予想】悩み抜いた“ラスト１枠”は？ 激戦区ボランチで遠藤航、守田英正はどうなる？
６月のワールドカップ開幕まで残り２か月を切った。最大の関心は「本大会のメンバーが誰になるか」だろう。ここでは前回大会と同じ26人枠と仮定し、元Jリーガーの鄭大世氏が３-４-２-１システムに当てはめて登録選手を予想してみた。
「何時間かかりますかね（笑）」──そう言いながら、３バックに６名をチョイス。渡辺剛（フェイエノールト）、谷口彰悟（シント＝トロイデン）、伊藤洋輝（バイエルン）、板倉滉（アヤックス）、鈴木淳之介（コペンハーゲン）、そして「必ず入る」と冨安健洋（アヤックス）も加えた。
「伊藤が戻ってきたのはめちゃくちゃでかい」と評する一方で、高井幸大（ボルシアMG）については厳しい見方を示す。「思うように試合に出られていない。ボルシアMGの最終ラインはメンバーが固まっていて」と、出場機会の少なさを理由に今回は選外とした。
中盤から前で確定組は以下の８人だ。
CF／上田綺世（フェイエノールト）
シャドー／伊東純也（ゲンク）、久保建英（レアル・ソシエダ）、三笘薫（ブライトン）
ウイングバック／堂安律（フランクフルト）、中村敬斗（スタッド・ドゥ・ランス）
ボランチ／鎌田大地（クリスタル・パレス）、佐野海舟（マインツ）
ここに、右ウイングバックとして「選ばれそうな流れがある」菅原由勢（ブレーメン）を追加。望月ヘンリー海輝（FC町田ゼルビア）については「サプライズ選出されるイメージがだいぶ薄くなった」として外した。
激戦区ボランチの控えには遠藤航（リバプール）と守田英正（スポルティング）が「絶対に選ばれる」と断言。さらに、左ウイングバックには「シャドーやCFもこなせる」前田大然（セルティック）の必要性を強調した。
そしてシャドーに「フライブルクでの活躍が圧倒的」な鈴木唯人、CFには「シンプルなクロスに合わせて点が取れる」小川航基（NEC）をピックアップ。FWの後藤啓介については「クリアボールで戦おうとしない。身体をぶつけるのがおそらく好きじゃない」として選外とした。
ここまでフィールドプレーヤーは各ポジションに２人ずつ揃った。
CF／上田、小川
シャドー／久保、伊藤、三笘、鈴木唯
ウイングバック／堂安、菅原、中村、前田
ボランチ／佐野、遠藤、鎌田、守田
CB／渡辺、板倉、谷口、冨安、伊藤、鈴木淳
GKは、「あえてサプライズも踏まえて」鈴木彩艶（パルマ）、早川友基（鹿島アントラーズ）に加え、「身体能力が凄い」小久保玲央ブライアン（シント＝トロイデン）を選出。CFの３番手には、先のスコットランド戦で代表デビューした塩貝健人を選んだ。
「塩貝は久々のゴリゴリ系。上田の１強状態を崩す意味でも必要なタレント」（鄭大世氏）
悩んだのは残り２枠。候補は、田中碧（リーズ）、百年構想リーグで好調の相馬勇紀（町田）、そして５大会連続のW杯出場を狙う長友佑都（FC東京）。「クラブでの勢いなら相馬」と言いつつ、「いや、田中は外せない。となると、塩貝が落選か」と自問自答した結果、鄭大世氏はまず「塩貝は絶対に入れたい」「田中は外れない」と結論を出す。
悩み抜いた末の最後の１枠は──。「相馬と長友の日本代表への影響力を考えた場合」と言って鄭大世氏が選んだのは長友だった。
「チームの雰囲気を考えた時、遠藤と長友は不可欠な戦力。相馬も魅力的ですが、“輪”を踏まえると長友かな」
経験か、勢いか。最後に選ばれたのは“影響力”だった。
構成●サッカーダイジェストWEB編集部
【画像】史上初のモノクロエンブレム＆三つ葉ロゴが31年ぶり復活！日本代表の新アウェーユニホーム
「何時間かかりますかね（笑）」──そう言いながら、３バックに６名をチョイス。渡辺剛（フェイエノールト）、谷口彰悟（シント＝トロイデン）、伊藤洋輝（バイエルン）、板倉滉（アヤックス）、鈴木淳之介（コペンハーゲン）、そして「必ず入る」と冨安健洋（アヤックス）も加えた。
中盤から前で確定組は以下の８人だ。
CF／上田綺世（フェイエノールト）
シャドー／伊東純也（ゲンク）、久保建英（レアル・ソシエダ）、三笘薫（ブライトン）
ウイングバック／堂安律（フランクフルト）、中村敬斗（スタッド・ドゥ・ランス）
ボランチ／鎌田大地（クリスタル・パレス）、佐野海舟（マインツ）
ここに、右ウイングバックとして「選ばれそうな流れがある」菅原由勢（ブレーメン）を追加。望月ヘンリー海輝（FC町田ゼルビア）については「サプライズ選出されるイメージがだいぶ薄くなった」として外した。
激戦区ボランチの控えには遠藤航（リバプール）と守田英正（スポルティング）が「絶対に選ばれる」と断言。さらに、左ウイングバックには「シャドーやCFもこなせる」前田大然（セルティック）の必要性を強調した。
そしてシャドーに「フライブルクでの活躍が圧倒的」な鈴木唯人、CFには「シンプルなクロスに合わせて点が取れる」小川航基（NEC）をピックアップ。FWの後藤啓介については「クリアボールで戦おうとしない。身体をぶつけるのがおそらく好きじゃない」として選外とした。
ここまでフィールドプレーヤーは各ポジションに２人ずつ揃った。
CF／上田、小川
シャドー／久保、伊藤、三笘、鈴木唯
ウイングバック／堂安、菅原、中村、前田
ボランチ／佐野、遠藤、鎌田、守田
CB／渡辺、板倉、谷口、冨安、伊藤、鈴木淳
GKは、「あえてサプライズも踏まえて」鈴木彩艶（パルマ）、早川友基（鹿島アントラーズ）に加え、「身体能力が凄い」小久保玲央ブライアン（シント＝トロイデン）を選出。CFの３番手には、先のスコットランド戦で代表デビューした塩貝健人を選んだ。
「塩貝は久々のゴリゴリ系。上田の１強状態を崩す意味でも必要なタレント」（鄭大世氏）
悩んだのは残り２枠。候補は、田中碧（リーズ）、百年構想リーグで好調の相馬勇紀（町田）、そして５大会連続のW杯出場を狙う長友佑都（FC東京）。「クラブでの勢いなら相馬」と言いつつ、「いや、田中は外せない。となると、塩貝が落選か」と自問自答した結果、鄭大世氏はまず「塩貝は絶対に入れたい」「田中は外れない」と結論を出す。
悩み抜いた末の最後の１枠は──。「相馬と長友の日本代表への影響力を考えた場合」と言って鄭大世氏が選んだのは長友だった。
「チームの雰囲気を考えた時、遠藤と長友は不可欠な戦力。相馬も魅力的ですが、“輪”を踏まえると長友かな」
経験か、勢いか。最後に選ばれたのは“影響力”だった。
構成●サッカーダイジェストWEB編集部
【画像】史上初のモノクロエンブレム＆三つ葉ロゴが31年ぶり復活！日本代表の新アウェーユニホーム