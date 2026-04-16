いつからあった機能なんだろ？

アンジーヌ・ド・ポワトリーヌ（Angine de Poitrine）は、カナダ出身の実験音楽バンド。FUJI ROCK FESTIVAL'26の出演が決まったこともあり、日本でも注目度が高まっているグループ（実の兄弟）です。

⚡️ ANGINE DE POITRINE#フジロック'26 ダークホース

今年KEXPなどのライブ動画で話題沸騰！ドット柄の謎に包まれた2人組 #AngineDePoitrine

先週ニューアルバム『Vol.II』を発売した彼らが、時空を旅するロックンロールを苗場に叩きつける！

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The mysterious… pic.twitter.com/7vzAdbqbTi - FUJI ROCK FESTIVAL (@fujirock_jp) April 6, 2026

はーーー最高。5時間聞いてられる。

バンド名のアンジーヌ・ド・ポワトリーヌはフランス語で狭心症を意味するのですが、それはさておき。いったんこのバンド名でGoogle検索してみてくださいな。

…しましたか？ じゃあネタバレしますね。しますよ〜〜〜？

GIF: Google

アンジーヌ・ド・ポワトリーヌの衣装でもある、ドット柄が出てくるじゃあないか！

…と、それだけです。いやぁこれ、いつからあったギミックなんでしょうね。期間限定の演出なのかもわかりませんが、おもしろいのでヨシ。

Screenshot: Google

スマホでも確認できました（ChromeでもSafariでも）。ダダイズム的無軌道変拍子旋律の魅力は、Googleにも伝わったのかしら。8/7拍子からの倍テンは良いぞ。

Source: YouTube(1, 2) X