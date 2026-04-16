『ロングレッグス』『THE MONKEY ザ・モンキー』のオズグッド・パーキンス監督が手掛ける悪夢的ホラー『KEEPER／キーパー』が５月29日(金)より公開。本編映像と、本作の奇妙な世界観を切り取った場面写真が解禁された。

本作では、恋人と過ごすはずだった山荘でひとり取り残された主人公が、現実と悪夢の境目を見失い、山荘内の何かの気配に脅かされていく様が描かれる。

本編映像は30秒ほどの短いもので、映像の後半には先日解禁された特報映像がおさめられている。恋人のマルコムが急遽仕事で呼び出され、山荘で一人になってしまったリズ。暇を持て余して友人に電話をするも、相手の言動が癪に障り、キレてしまう。映像は、不機嫌なリズが電話を切ったところから始まる。気分転換に双眼鏡で景色を眺め始めると、その先にはマルコムの従弟・ダレンの別荘が。目線を下げていくとゴミ袋が積み重ねられており、その裂け目に何かが見えて……。ごく短いのでよく注意してご覧あそばせ。

併せて解禁された場面写真は、リズとマルコムの姿のほか、本作の不気味な様相を切り取っている。同じ女性二人が不自然な大きさで並んでいたり、頭にビニール袋を被った謎の人物がいたり……。見ているこちらもおかしくなりそう。

『KEEPER／キーパー』

５月29日(金)より、ヒューマントラストシネマ渋谷ほか全国公開

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