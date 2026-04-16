なにわ男⼦5周年イヤーを祝うニューアルバム『ND5』リリース決定！ゆず北川悠仁、前⼭⽥健⼀ら参加

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なにわ男子が、6月17日にニューアルバム『ND5』（読み：エヌディーファイブ）をリリースすることが決定した。

■ニューアルバムは5つの「ND」をテーマに全5形態でリリース！

2026年11月にCDデビュー5周年を迎えるなにわ男子。ニューアルバム『ND5』は、「Naniwa Danshi」の5乗をタイトルに掲げ、重ねた年月と一緒に見てきた景色をパワーに変えて、なにわ男子が変わらず大切に守り続ける王道ポップスを詰め込んだ。

みんなで盛大に5周年イヤーを祝う、華やかで煌めき溢れるセレブレーションが今ここに開幕。これからも、なにわ男子は世界中に愛と勇気と笑顔の花束を届ける。

シングル曲「アシンメトリー」「Black Nightmare」「Never Romantic」「HARD WORK」に加え、愛と幸せと感謝を届けるアルバムリード曲「Celebrate」をはじめ、高橋恭平主演映画『山口くんはワルくない』の主題歌である「ビーマイベイベー」、HAPPY グルーヴィーラップチューン「Gimme The Day」など、なにわ男子の全てを堪能できる楽曲たちをたっぷり収録。

さらに、2022年リリースのシングル「サチアレ」に続く、約4年ぶりとなるゆずの北川悠仁書き下ろし曲「なないろ day by day」、そしてCDデビュー前に楽曲提供された「僕空～足跡のない未来～」以来、こちらは約6年半ぶりとなるヒャダインこと前山田健一による「僕がカワイくて君がカワイくて」も全形態に収録。なにわ男子にゆかりのある豪華アーティストによる提供楽曲が、アニバーサリーアルバムを彩る。

各形態にボーナストラックも収録される。収録曲の全貌は後日発表。

今作は、5つの「ND」をテーマに全5形態でのリリース。それぞれのテーマを表現したジャケットビジュアルにも期待が高まる。

初回限定【laND】盤にはメンバーがセレクトした“なにわ男子の隠れた名曲”、全9曲をボーナスディスクとして収録。収録内容は後日発表。

さらに、特典映像としてリード曲「Celebrate」Music Video & Making、2025年リリースのアルバム『BON BON VOYAGE』購入者イベント『なにわ男子とスペシャル出港式～The Greatest Voyage!～』東京公演を収録。

初回限定【ND】盤には特典映像として5周年イヤー特別企画映像、ヴィラ1棟貸し切り、7人だけの1泊2日旅「なにわのわんぱく～ほったらかし観察記録～』、「Gimme The Day」MV＆メイキングを収録。

初回限定【diamoND】盤には、今年のドーム公演で初披露された「ダイヤモンドスマイル -Anniversary ver-」をボーナストラックとして収録。関西ジュニア時代からの名曲に幻の2コーラス目としてあらたな歌詞が追加されたスペシャルバージョンを待望の初音源化。特典映像として、ファンが投票企画で選んだ「MV が見たい楽曲」ランキング第1位に輝いた「Because I just love you」のMVを特別制作、メイキングと併せて収録される。

通常【arouND】盤には、なにふぁむへのラブレターをテーマにメンバー7人が作詞した楽曲をボーナストラックとして収録。

さらに、ファミクラストアオンライン限定【frieND】盤もリリースが決定。アニバーサリーイヤーに相応しく、メンバーのビジュアルを特大サイズで楽しめる豪華LPサイズ紙ジャケット仕様。思う存分堪能できる眼福パッケージとなっている。

共通収録曲15曲に加えて、Disc2にはファンが投票企画で選んだ「なにわ男子の好きな曲」ランキング上位曲15曲を、Disc3にはシングルセレクションとして「初心 LOVE（うぶらぶ）」から「Doki it」までのシングル曲全10曲を収録。なにわ男子の“これまで”と“これから”を存分に味わうことができる内容となっている。

なお、ジャケットのビジュアルは、初回限定盤3種・【arouND】盤・ファミクラストア限定盤で、それぞれ異なる。

■リリース情報

2026.04.29 ON SALE

Blu-ray＆DVD『なにわ男子 LIVE TOUR 2025 ‘BON BON VOYAGE’』

2026.06.17 ON SALE

ALBUM『ND5』

■関連リンク

なにわ男子 OFFICIAL SITE

https://starto.jp/s/p/artist/56

https://www.storm-labels.co.jp/s/js/artist/J0011