安心感で選ぶ涼感家電！ オズマ「ペルチェハンディファン」

記事ポイント 安全性を高めた次世代ハンディファンリン酸鉄電池と準固体電池を採用ヨドバシカメラで先行販売中 安全性を高めた次世代ハンディファンリン酸鉄電池と準固体電池を採用ヨドバシカメラで先行販売中

オズマが、安全性を高めた次世代型ハンディファンを順次発売しています。

「ペルチェハンディファン」と「ハンズフリーマルチファン」は、発火リスクを抑えたバッテリーを採用している点が特徴です。

暑い季節に持ち歩きやすい涼感アイテムとして、安心感と使いやすさを両立しています。

オズマ「ペルチェハンディファン」

商品名：ペルチェハンディファン発売日：2026年4月中旬より順次発売価格：2,980円（税抜）連続使用時間：最大約7時間（ファンのみ使用時）風量調整：3段階充電方式：Type-C充電機能：ひんやりペルチェプレート搭載

ペルチェハンディファンは、リン酸鉄リチウム電池を採用したハンディファンです。

ペルチェハンディファンは、従来のハンディファンで気になりやすかった発火や爆発のリスクを抑えながら、しっかり涼しさを得られます。

安全性

リン酸鉄リチウム電池は、結晶構造が強固で過充電や外部からの衝撃に強く、発火や爆発が起こりにくい点が魅力です。

リン酸鉄リチウム電池は、コバルトなどの希少金属を使わず、環境負荷を抑えやすい点でも注目できます。

購入情報

ペルチェハンディファンは、ヨドバシカメラで先行販売中です。

オフホワイト PHFFP-10OW：https://www.yodobashi.com/product/100000001009817232/ブルーグリーン PHFFP-10BL：https://www.yodobashi.com/product/100000001009817233/

ハンズフリーモデル

商品名：ハンズフリーマルチファン発売日：2026年4月中旬より順次発売価格：3,480円（税抜）連続使用時間：最大約8.5時間風量調整：3段階充電方式：Type-C充電付属品：クリップ、ネックストラップ、スタンド

ハンズフリーマルチファンは、準固体リチウムイオン電池を採用したモデルです。

ハンズフリーマルチファンは、首掛けや卓上、クリップ固定など幅広い使い方ができるため、外出先でも自宅でも活躍します。

準固体リチウムイオン電池は、電解液をゲル状にすることで、破損時の液漏れや発火リスクをさらに抑えています。

ハンズフリーマルチファンは、衝撃に配慮したバッテリー設計と日常使いしやすい付属品を両立したモデルです。

購入情報

ハンズフリーマルチファンは、ヨドバシカメラで先行販売中です。

ホワイト DCF-10WH：https://www.yodobashi.com/product/100000001009817234/グレー DCF-10GY：https://www.yodobashi.com/product/100000001009817235/

オズマの次世代ハンディファンは、暑さ対策に必要な涼しさと毎日使いやすい安心感を両立しています。

ペルチェハンディファンは冷却プレート付きで手持ち使用に向き、ハンズフリーマルチファンは多彩な使い方に対応します。

どちらのモデルも、安全性を重視してハンディファンを選びたい読者にぴったりです。

オズマの次世代ハンディファンの紹介でした。

よくある質問

Q. オズマの次世代ハンディファンはいつ発売していますか？

A. ペルチェハンディファンとハンズフリーマルチファンは、2026年4月中旬より順次発売しています。

Q. ペルチェハンディファンの特徴は何ですか？

A. ペルチェハンディファンは、リン酸鉄リチウム電池を採用し、最大約7時間使えるうえ、ひんやりペルチェプレートも搭載しています。

Q. ハンズフリーマルチファンはどんな使い方ができますか？

A. ハンズフリーマルチファンは、クリップ、ネックストラップ、スタンドが付属しているため、首掛けや卓上など幅広いシーンで使えます。

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