俳優の佐々木希さんが4月15日、自身のインスタグラムを更新。デビュー20周年を記念した日めくりカレンダー「気まずいほど 佐々木希と 目が合いすぎる 日めくり」の発売を発表しました。



【写真を見る】【 佐々木希 】 「"とにかく私と目が合うカレンダー"となっております」デビュー20周年記念「日めくりカレンダー」の発売を発表





コンセプトについて、佐々木さんは「とてもお恥ずかしいのですが、"とにかく私と目が合うカレンダー"となっております」と自ら説明しています。タイトルの通り、365日分すべてのページで佐々木さんと"目が合う"ような構成になっているようです。





佐々木さんは「今回も素敵なスタッフの皆さんと撮影させていただきました！色んな衣装やメイクをさせて頂いたので、ぜひ楽しみにしていただけたら嬉しいです」とファンへのメッセージも添えています。







また、発売を記念したイベントが2026年6月6日（土）に開催されることも併せて告知されました。佐々木さんは「皆様とお会いできることを今から楽しみにしています」とコメントしており、ファンとの直接交流の場が設けられる予定です。



この投稿に「この方は今年38歳です。凄い」「歳とらんのか〜い、こっちだけ老けましたよ」「目を合わせたいです 最高のコンセプトです」「グラビア写真かと思いました」などの声が寄せられています。



【担当：芸能情報ステーション】