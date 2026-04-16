MIGHTY HOPEが本日4月16日、ZESTONE RECORDS所属後初となるシングル「SPICE」をデジタルリリースした。彼らの新しい物語の始まりとなる新曲は人生を料理に例えるなど、あなたの人生にスパイスを加える一曲として届けられる。

MIGHTY HOPEはRico(G/Vo)を中心に2020年結成。力強さと繊細さを併せ持つボーカルと、ジャンルにとらわれないバンドサウンドを特徴としたポップパンクバンドだ。シングル「SPICE」は前述のとおり、人生を料理に例えた楽曲であり、昨今のSNSを見ている中で感じるモヤモヤする気持ちを決してマイナスに捉えることなく、攻撃の止まないこの世界でいかに自分を育てていくか、痛みも抱えて私達と一緒に進んでこうというRicoの強い思いが込められているとのこと。エンジニアでもあるNewspeakのSteven McNairも編曲に携わったことで新たなMIGHTY HOPEサウンドがここに完成した。

MIGHTY HOPEは5月2日、ツーマン＜ZESTONE RECORDS PRESENTS.ZESTONE NIGHT 2026＞にレーベルメイトのCrowsAliveとの出演が決定しているほか、＜Stand Atlantic Japan Tour 2026＞や＜EMNW”EMNW To KAMASU GOOD VIBES ONLY JAPAN TOUR”＞へ出演する予定だ。

■＜ZESTONE RECORDS PRESENTS. ZESTONE NIGHT 2026＞

5月2日(土) 神奈川・横浜BuzzFront

■＜Baja pre. FUZE-01 TOUR 2026＞

5月9日(土) 大阪・心斎橋BRONZE

■＜Stand Atlantic Japan Tour 2026＞

5月11日(月) 愛知・NAGOYA JAMMIN’

5月12日(火) 大阪・Yogibo META VALLEY

■＜EMNW To KAMASU GOOD VIBES ONLY JAPAN TOUR＞

5月21日(木) 京都GATTACA

5月22日(金) 出雲APOLLO

5月23日(土) 長崎STUDIO DO!

5月24日(日) 鹿児島SR HALL

5月26日(火) 岡山CRAZYMAMA 2nd Room

5月27日(水) 柳ヶ瀬ants