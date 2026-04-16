日本政府観光局（JNTO）が15日に発表した3月の訪日外国人客数は361万8900人となり、前年同月比で3．5％増加した。3月としては過去最多となった。

国・地域別では韓国が15．0％増の79万5600人で最多。次いで台湾が24．9％増の65万3300人、米国が9．7％増の37万5900人だった。関係悪化が続く中国は4番目で、55．9％減の29万1600人だった。以下、香港が3．8％増の21万6300人）、タイが8．6％増の16万8200人などとなった。

なお、減少したのは中国と中東地域のみで、その他の国・地域からはいずれも増加した。増加率が高かったのはメキシコ（69．7％）、北欧地域（47．6％）、マレーシア（44．2％）、ベトナム（43．5％）、インドネシア（36．6％）、スペイン（36．3％）など。

中国メディアの中国経営報は「日本政府観光局によると、今年3月の訪日中国人格数は前年同月比で55．9％の大幅減となり、わずか29万1000人だった」などと報じたが、その他の国の観光客が軒並み増加していることには一切触れていない。

この報道に、中国のネットユーザーからは「ところが、訪日外国人の総数は逆に増加しているんだな。どう？腹立たしい？」「（中国当局が）航空便をなくしておいて、どうやって行けっていうんだよ」「みんな行きたくないのではなく、行かせてもらえないだけ」「（日本に行かせたくないなら）もういっそ航空便を完全に止めれば？」といった声が上がった。

ほかにも、「航空便のキャンセル率がこんなに高まっているのにまだ5割程度の減少ってことは、（日本に）行きたい人は多いってことだ」「今一番行きたいのは日本」「行ってきたばかり。桜の時期だから人がめちゃくちゃ多かったよ」といったコメントも寄せられている。

一方、仏国際放送局ラジオ・フランス・アンテルナショナル（RFI）は15日、「中国人観光客は大幅に減少も、3月の訪日花見外国人観光客数は過去最多を記録」と題する記事でデータを詳報し、「昨年、訪日外国人客は初めて4000万人を超え、日本政府は30年までに年間6000万人の目標を掲げているが、人気観光地などで深刻なオーバーツーリズムをさらに悪化させる可能性もある」と伝えている。（翻訳・編集/北田）