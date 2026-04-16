１５日に放送されたＴＢＳ系「水曜日のダウンタウン」では、３年ぶりとなるコロコロチキチキペッパーズ・ナダルの監禁シリーズを放送。３年前の企画で感動を呼んだ芸人と、同姓芸人がナダルのために千葉の山奥にやってきた。

今回の「水ダウ」は、ナダルが千葉の山奥に“監禁”され、呼び出した芸人にジェスチャーでクイズを出題。正解がでなければ脱出できない…という企画。１時間で１５分だけ携帯電話をかけることが許され、そこで芸人仲間に電話をかけまくり、呼び出してクイズに答えてもらわなければならない。

だが千葉の山奥に自腹で来てくれる芸人はほとんどいない。何人も断られ続け、やっと来た１人目はちょんまげラーメンのきむ。だが制限時間内に答えられず、きむは帰宅。その後も電話をかけ続けようやく興味を示したのがウエストランドの河本太だった。

ナダルは「オーシャンビューのホテル」で「混浴」で「菜々緒さんとか壇蜜さん（がいる）」と誘い、まんまと河本は引っかかり、やってくる。 だがここで河本がファインプレー。まさかの正解を導き出し、ナダルは歓喜。これまでの企画同様、自分と河本が入れ替われると思っていたが、今回は正解１問につき、シャッターが１０センチ開く…というだけ。すくなくとも５問以上は正解しなければ外には出られ無さそうだ。

ナダル監禁企画の「河本」といえば、３年前の企画にも登場した次長課長の「河本」準一が思い出される。河本準一は３年前のナダル監禁身代わり数珠つなぎ企画で、水玉れっぷう隊のケンから呼び出され、「ケンさんがいらっしゃるなら」と自腹でタクシー代３万９３００円を支払ってやってきた姿が感動を呼んでいた。

前回の教訓から、今回も河本準一を呼ぶかと思われたが、同じ河本でも呼ばれたのはウエストランドの方だった。果たして今回も、河本準一はやってくるのか。次週も企画は続くことから、期待は集まりそうだ。