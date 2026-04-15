WACOAL Swim Wear コラボ第2弾♡大人女性のための華やか水着登場

大人のリゾートスタイルをもっと素敵に楽しみたい方へ♡WACOAL Swim Wearから、SPORTIFFと三浦りさ子を迎えたコラボ第2弾が登場しました。着ごこちと美しいシルエットを追求したスイムウェアは、日常にも取り入れやすいデザインが魅力。春夏のおしゃれを格上げする新作コレクションをチェックしてみてください♪

着映えするワンピース♡

「ノースリーブロングワンピース」は25,300円／24,200円（税込）、カラーはブラック・レッド・ネイビー、サイズはM・L。

落ち感のある素材とティアードデザインで、すっきりとしたシルエットを演出します。

「楊柳前あきワンピース」は27,500円（税込）、カラーはブルー、サイズはM・L。軽やかな楊柳素材で、羽織りとしても使える万能アイテムです。

THINGS THAT MATTERスイムウェア新作♡大人のための美シルエット水着

機能性トップスも充実♡

「カップ付きタンクトップ」は18,700円（税込）～、カラーはブラック・レッド・アイボリー・ブルー、サイズは9M・11L・13L・15L。

水陸両用でバストをしっかり支え、動いてもズレにくい設計。やや太めの肩紐で、はみ肉をカバーしながら快適な着心地を叶えます。

デザインと快適さの両立♡

サンゴモチーフの華やかな柄と、体型をさりげなくカバーする設計が特徴。

ワンピースやトップスを組み合わせることで、リゾートから日常まで幅広いシーンに対応します。軽くコンパクトに持ち運べるため、旅行にもぴったりです。

大人のための美しい水着

WACOAL Swim Wearのコラボコレクションは、機能性とデザイン性を兼ね備えた大人女性のための一着♡リラックスしながらも美しいシルエットを叶え、日常から特別なシーンまで活躍します。

この夏は、自分らしく輝けるスタイルを楽しんでみてください♪