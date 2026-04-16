

現役のウーバーイーツ自動車配達員にメリットや苦労などを聞いてみました





連載【ギグワーカーライター兼ウーバーイーツ組合委員長のチャリンコ爆走配達日誌】第146回

ウーバーイーツの日本上陸直後から配達員としても活動するライター・渡辺雅史が、チャリンコを漕ぎまくって足で稼いだ、配達にまつわるリアルな体験談を綴ります！

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【画像】ウーバーイーツ運営から届いた紹介キャンペーン画像

ウーバーイーツでは、サービス提供エリア拡大の際や人手不足のエリアで配達員を確保するため「お友達紹介キャンペーン」を行なうことがあります。

現役の配達員には固有の紹介コードが配られ、新たに配達員となる人が登録の際にその紹介コードを入力。新規配達員となった人が所定回数の配達を達成すると、紹介した配達員に謝礼金が支払われるというもの。私が配達を始めた8年前にはすでに始まっていたキャンペーンですが、ロケットナウのサービスエリア拡大で配達員が不足しがちな東京都内では昨今、謝礼金の額が高騰しています。

このキャンペーン、8年前には年間を通して行なわれていましたが、Xなどに「この紹介コードを入力して配達を始めた方に、紹介料の半分をあげます」といった投稿をする人や、配達員登録をしただけで実際は働かず、知人を紹介して紹介料だけをもらおうという人が続出。

一方で、ちゃんと紹介したにもかかわらず、不正に紹介料をもらっているとAIに判定されて、紹介料が支払われないといったトラブルもあり、しばらくは対象エリア、金額ともに小規模になっていたのですが、今年の初めぐらいから対象エリアが拡大、金額も増えています。



ウーバーイーツ運営から届いた紹介キャンペーン画像





私の元にも運営側から配達員紹介メールが届いたのですが、驚いたのが軽貨物（自動車）で配達する人を紹介した場合の金額の高さ。自転車は2万円、バイクは4万円ですが、軽貨物だと5万円です。

自動車は自転車やバイクよりもたくさんのものを運べること、雨の日でも配達をしてくれる可能性が高いことなどから重宝されるのでしょう。また、自動車を軽貨物車両として登録しなければならないという手間もあるので、これだけの金額なったと思われます。

そこで今回は、現役の自動車配達員にメリットや苦労するポイントを聞いてみました。

まずは、名古屋で配達するKさん。

「一番のメリットは稼げること。自分は自転車配達員から始めて、バイク→自動車とやってきましたが、自動車の方が単価は高いし稼げます。稼ぎは『自転車＜バイク＜自動車』といった感じですね。ウーバーは、需要と供給のバランスで配達料を決めているので、運ぶ量が多いとか、距離が長いといった案件はみんなが断るので配達料が高くなりがち。バイクや自転車では遠いと感じる場所も、自動車ならそこまで苦になることはないですからね」

だが、自転車やバイクより大変なこともあるとか。

「一番気を使うのは駐車スペースの問題。特に市内の中心部は『少しぐらいは大丈夫だろう』なんて思って路上駐車すると、すぐに駐車監視員の方がきますからね。だから昼間の配達はショッピングモールや牛丼屋、コンビニといった無料の駐車スペースがあるところに絞って依頼を受けています。中心部へ行くのは夜11時以降の配達ですね」

配達先での苦労も多い。

「自動車に回ってくる依頼は大量の注文が多い。米10kgとか、500mlのドリンク24本入り1箱とか。一軒家だったら楽ですが、マンションの場合は2回に分けて届けることもありますね。台車を持ち歩くことも考えましたが、マンションによっては台車で移動できる範囲を制限しているところもあるので、現状そこまではしていません」

続いては、岡山で配達するMさん。

「雨の日でも安定して配達できるのが自動車配達の一番いいところですね。ただ、去年導入された『配達再依頼システム』（詳細は「ウーバーイーツが導入した新システムの問題点を配達員目線で考える」）で状況が大きく変わりました。街の中心部へ商品を受け取りに行く途中で渋滞に巻き込まれてしまうと、受けた依頼が強制的にキャンセルされてしまうのです。

平日の夕方や土日の昼間に配達していると強制キャンセルがけっこうあります。今までは『せっかく向かっているのに』ぐらいに感じていましたが、東京で始まった配達依頼の拒否回数の上限があるクエスト（特別報酬制度）が岡山でも導入されると、このパターンも『拒否』とみなされるので、収入に大きな影響が出そうです」

新潟で配達するSさんは、地元ならではの事情を教えてくれました。

「新潟では雪の降る可能性のある12月から2月の間、自転車やバイクに配達依頼がまったく出されません。なので、年間を通してウーバーで働くには自動車という選択肢しかないんですよ。最近は稼ぎ自体に変化ありませんが、ガソリン価格が上がってキツイですね」

なお、私が主に配達するのはタワーマンションが立ち並ぶエリア。マンション内を10kgの米など重たい荷物を持って移動することや駐車禁止の切符を切られるリスク、さらに値段が上がっているガソリン代のことを考えると......自転車で配達する方がよさそうです。

文／渡辺雅史 イラスト／土屋俊明