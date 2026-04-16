「久しぶりに駐輪場きたらバイクの下にパチンコ玉あって…」



【写真】バイクの下にパチンコ玉が置かれていた

そんな投稿がX（旧Twitter）で注目を集めている。投稿したのは、バイクユーザーのマツバさん（@matsuba_1001927）。自身のバイクの下にパチンコ玉が置かれているのを見つけたという。



最初は「たまたまか」と思ったものの、隣のバイクにも同様に置かれていたことから違和感を覚え、警察に通報したと明かしている。



「昼頃、市営の駐輪場で発見」複数台に同様の状況

マツバさんに詳しく話を聞いた。



パチンコ玉を見つけたのは「市営の月極駐輪場で、昼頃」。自身のバイクだけでなく、隣の車両にも同様に置かれていたという。こうした状況から、「偶然ではない」と判断した。



「石などでマーキング」ニュースで見た手口を思い出す

なぜ“盗難の手口ではないか”と感じたのか。



「放置車両や長期不在の家宅の門扉に石などを置いてマーキングする手口があると、ニュースで見たことがあったためです」



犯行グループが事前に目印を置き、後日そのまま残っているかどうかで「持ち主が来ていない＝狙える」と判断する…そうした手口を連想したという。



通報後は「巡回強化と周知」警察が対応

実際に通報したところ、警察からは「巡回数を増やし、最寄りの交番内で周知する」と説明を受けた。大きな事件に発展する前の段階ではあるものの、注意喚起と警戒強化が図られた形だ。



「知らなかった」「怖い」…反響で広がる危機意識

投稿には多くの反応が寄せられた。中でも印象的だったのは、「こうした手口を知らなかった」という声の多さだったという。



また、マツバさんがツリーで紹介した“マーキング事例”の画像に対し、「怖い」「気をつけよう」といった声も多く、防犯意識の高まりがうかがえた。



リプライでは、「ボールが動いていなければ長期間放置の目印になるのでは」といった指摘や、「石を置くケースもある」といった体験談も寄せられている。



ディスクロック＋追跡タグ…すぐにできる防犯対策

現在の防犯対策について聞くと、「ブレーキディスクに取り付けるロックを使用しています。今回の件を受けて、位置情報追跡タグ（GPSタグ）も購入しました」と話す。



いわゆる“見える防犯”と、“万が一に備える追跡”の両方を取り入れた形だ。



「盗まれてからでは遅い」利用者に伝えたいこと

最後に、同じような状況に遭遇した人へのメッセージを尋ねた。



「盗難にあってからでは遅いので、未然に防ぐ対策をできる限りしてほしいです」



今回のケースが実際に犯罪の下見だったかは断定できない。しかし、“違和感に気づいて行動したこと”が、結果的に防犯につながる可能性もある。駐輪場や自宅周辺で見慣れないものを見つけたとき、その違和感を見過ごさないことが、大切な愛車や財産を守る第一歩になるのかもしれない。



（まいどなニュース特約・渡辺 晴子）