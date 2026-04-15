全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、神奈川・鎌倉のチョコレート専門店『メゾンカカオ 鎌倉本店』です。

サクッ、とろ〜り。焼きたての香りと味わいは格別！

鎌倉の若宮大路に面したモダンな洋館。1階のエントランスをくぐると突然ベルが鳴り、パティシエが厨房からスイーツを運んできた。芳しき香りとともに姿を見せたのは、「生チョコパイ フォンダン」だ。

生チョコパイフォンダン540円

『メゾンカカオ 鎌倉本店』生チョコパイ フォンダン 540円 名脇役のクロワッサン生地はチョコに合わせて特注

焼きたてで温かく、香ばしいクロワッサン生地をザクッと頬張ると、半生食感のガナッシュクリームがとろりとあふれ出す。味わいは品よくビター。甘さより香りとコクの余韻が続き、なんとも美味。はい、推し確定です！

『メゾンカカオ』は、鎌倉発のアロマ生チョコレートブランド。昨年11月に3階建ての洋館をリノベーションし、新本店としてオープンした。1階は、時間帯ごとにできたてを提供するライブ感あふれるフロアだ。ちなみに前述の推しが登場するのは、13時・14時・15時の3回だけなので、狙いを定めて伺いたし。

2階は名作ショコラが並ぶブティック、3階はレストランバーで、カフェタイムなら上質なショコラデザートをいただけるというわけで……全部ひっくるめて楽しみたい。

『メゾンカカオ 鎌倉本店』パティシエ 山田さん

パティシエ：山田さん「できたてのショコラ菓子を五感で味わって」

『メゾンカカオ 鎌倉本店』

鎌倉『メゾンカカオ 鎌倉本店』

［店名］『メゾンカカオ 鎌倉本店』

［住所］神奈川県鎌倉市雪ノ下1-9-33若宮大路沿い

［電話］0467-80-2446

［営業時間］10時〜18時※3階カフェ＆ブランチは12時〜16時（15時半LO）

［休日］無休（不定休あり）※3階のみ火曜定休

［交通］JR横須賀線鎌倉駅東口から徒歩7分

撮影／貝塚隆、取材／飯田かおる

※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。

※画像ギャラリーでは、生シュークリームの画像をご覧いただけます

※月刊情報誌『おとなの週末』2026年3月号発売時点の情報です。

【画像】ザクッとろり！ 特注のクロワッサン生地と半生食感のガナッシュクリームがたまらない贅沢チョコパイ（8枚）