ILLITウォンヒが黒髪から金髪に大胆イメチェン！ユナはボブ、ミンジュはピンクヘア…別人級ビジュに「衝撃」の声

【写真・動画】ILLITウォンヒが金髪、ユナはボブに！激変のビジュアル（全13枚）

ILLIT（アイリット）が4月30日にリリースする4thミニアルバム『MAMIHLAPINATAPAI』のコンセプトフォトが公開され、WONHEE（ウォンヒ）のブロンドヘアやYUNAH（ユナ）のマチルダボブヘアなど、メンバーの劇的な変身が話題を集めている。

■ILLITウォンヒ、金髪で印象ガラリ

デビューから2年の間、黒髪ロングヘアがトレードマークだったウォンヒ。コンセプトフォトでは印象をがらりと変え、少しウェーブがかったブロンドロングヘアにミニスカート、黒いアイラインを引いた“ギャル”なメイクで新たな表情を見せている。

ウォンヒはXで自撮りオフショットも披露。カメラに強い視線を送り、ポーズを取った。

■ILLITユナ、黒髪ぱっつんボブに大胆チェンジ

ワンレンのストレートロングヘアでおなじみだった最年長のYUNAH（ユナ）は、前髪を厚めに作った黒髪の“マチルダボブ”姿に変身。切れ長の瞳がカリスマ性を放っている。

■ILLITイロハはオレンジヘアに変身

IROHA（イロハ）はオレンジヘアを披露。これまでもハイトーンヘアにチャレンジしてきた彼女が、鮮やかなカラーリングにスタッズの付いたレザーベストで強烈な印象を残した。

■クールな表情を見せるILLITモカ

MOKA（モカ）はお馴染みの黒髪ロングヘア。ステージ上での巧みな表情変化に定評のある彼女が、大人っぽくクールな表情で魅了している。

■ILLITミンジュ、神秘的なピンクベージュヘア

そしてMINJU（ミンジュ）は、ピンクベージュヘアに変身。甘いヘアカラーが彼女の顔立ちによく似合うが、ミンジュは近寄りがたく感じさせるほどの目力とオーラを放った。

■大変身したILLITに「びっくり！」の声

そしてメンバー全員の集合ショットも公開。SNSでは「だいぶ印象変わった！」「びっくり！」「カムバ楽しみすぎる」「金髪ウォニの衝撃やばい」「ユナの前髪ありボブ大正解」「ピンク髪ミンジュ、神秘的な雰囲気」「みんな似合いすぎ」など、大きな反響を集めている。