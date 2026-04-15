重圧の中、しっかりと結果を残した。TEAM雷電の本田朋広（連盟）が4月14日、「ZOZOTOWN Mリーグ2025-26」セミファイナルシリーズの第2試合に登板。チーム3連勝となる貴重な白星を持ち帰り、順位をファイナル進出圏内の4位に押し上げた。

【映像】アクセル、ベタ踏み！本田朋広が超強気の押しで逆転を決めた瞬間

第1試合では、チームメイトの黒沢咲（連盟）が6万6200点の大トップ。チームは6位から5位に浮上した。当試合は起家からBEAST X・東城りお（連盟）、赤坂ドリブンズ・園田賢（最高位戦）、KONAMI麻雀格闘倶楽部・伊達朱里紗（連盟）、本田の並びで開局。チームの好調を維持したい本田は東1局、役なしの形で迷わずリーチをかけると、これを一発でツモり、リーチ・一発・ツモ・裏ドラの満貫・8000点をアガった。直後の東2局では、園田が親満貫・1万2000点を獲得。東2局1本場では、伊達が4000点（＋300点）を加点した。

東3局、本田は配牌時点で対子だった南と白をポン。ピンズの染め手でテンパイさせたが、園田に北・ドラ3の満貫・8000点を放銃した。それでも、東4局では東城からリーチ・平和・ドラの5800点（供託1000点）を奪取。東4局1本場では、園田が東城に満貫・8000点（＋300点）を振り込んだ。以降は静かな展開が続き、南4局を迎えた時点で本田はトップ目の園田と4200点差。一方、3着目の東城には1400点差まで迫られていた。

ここで、親番の本田は早々に南をポン。次巡に南を引くと、これを即座に加カンした。その後、東城がリーチをかけるも、本田は「降りるような状況じゃなかった」とプッシュ。ペン7筒待ちで構え、伊達から南・赤2の50符3翻・9600点（供託1000点）を成就させた。南4局1本場では、東城がカン六万待ち、園田が六・九万待ちでリーチ。伊達から六万が捨てられると、頭ハネで東城が満貫・8000点（＋300点、供託1000点）をアガり、その瞬間、本田の勝利が確定した。

チームはデイリーダブル、昨夜の萩原聖人（連盟）から日またぎで3連勝だ。試合後、本田は「チームもかなりいい状況でバトンを渡してくれた」とひと言。「めちゃくちゃプレッシャーだったので、勝ててホッとしております」と安堵の表情を浮かべた。チームはファイナルシリーズ進出圏内の4位までアップ。＋103.7ポイントまで伸ばした。「一時的には、通過の位置には立てたんですけど、今週もまだ試合はいっぱいありますし、来週もあるので。しっかりとこのポジションを守って、しっかりと前に進みたいと思います。応援よろしくお願いします」。アクセルベタ踏みで、悲願の優勝へと突き進む。

【第2試合結果】

1着 TEAM雷電・本田朋広（連盟）3万7700点／＋57.7

2着 BEAST X・東城りお（連盟）3万4000点／＋14.0

3着 赤坂ドリブンズ・園田賢（最高位戦）3万300点／▲9.7

4着 KONAMI麻雀格闘俱楽部・伊達朱里紗（連盟）−2000点／▲62.0

【4月14日終了時点での成績】

1位 BEAST X ＋364.0（8/20）

2位 EX風林火山 ＋302.3（8/20）

3位 KONAMI麻雀格闘倶楽部 ＋271.7（8/20）

4位 TEAM雷電 ＋103.7（8/20）

5位 セガサミーフェニックス ＋77.6（8/20）

6位 赤坂ドリブンズ ▲1.4（8/20）

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

（ABEMA／麻雀チャンネルより）

