伊勢丹会館にスーツケース専門フロア「イセタンスーツケース」がオープン　10ブランド以上を展開

伊勢丹新宿店が、伊勢丹会館地下1階にスーツケース専門フロア「イセタンスーツケース」を4月15日にオープンする。

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イセタンスーツケースは、スーツケースに対する「日々のコーディネートに合わせたデザイン性」や「人と差のつくカスタマイズ」といった顧客の要望を反映し誕生。ゆとりある空間設計のもと実際に手に取りながら検討できる環境を整えており、「旅のために買う」ではなく「スーツケースに触れることで旅への気持ちが高まる」という体験を重視した場づくりを目指している。

売り場では、ベーシックなスタイルに加え、「モルン（moln）」「フロイド（Floyd）」といったフェミニンなブランドから、「トゥミ（TUMI）」「ブリーフィング（BRIEFING）」などのマニッシュなブランドまで10ブランド以上を幅広く展開。「モノを長く大切に使いたい」という顧客意識の高まりに応え、修理・メンテナンスなどのアフターサービスも受け付ける。

◾️イセタンスーツケース

オープン日：2026年4月15日（水）

場所：伊勢丹新宿店 伊勢丹会館地下1階

所在地：東京都新宿区新宿3-15-17

営業時間：10:00〜20:00