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プロの収納術で劇的チェンジ！物置部屋を快適空間に変えるお片付けの基本

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「Mirai / 片付けと収納で暮らしを変える。」が「【物置部屋が生まれ変わるには？？】キーポイントは部屋じゃなくて、実は。収納空間の使い方！（廊下収納／部屋）」と題した動画を公開しました。動画では、整理収納アドバイザーの安田みらいさんが、物置部屋をなくしたいというお悩みを解決するため、廊下収納の活用法と部屋の片付け術を紹介しています。



ゆかさんのお片付けサポート第3弾となる今回は、家の中で「ラスボス」となっている物置部屋の片付けに着手。奥にあるテレビに到達できないほど物が溢れた状態から、将来的には姉妹の2人部屋にしたいという希望に向けて作業を進めます。安田さんは部屋を整理するポイントとして、「まず床面積を広げていくこと大事」とアドバイスしました。



また、廊下収納の見直しも実施。壁の強度が弱く、突っ張り棚が使えないというトラブルが発生しますが、安田さんは洗面台の下に入れるラックを代用するアイデアを提案しました。ニトリのラックを導入し、下段におしりふき、上段にトイレットペーパーやティッシュペーパーを配置。さらに、手前には使用頻度の高いウェットティッシュや掃除用品を置くことで、使い勝手の良い収納空間へと改善しています。



5時間の作業を経て、物置状態だった部屋は床が見え、子どもたちが走り回れる広々とした空間に生まれ変わりました。収納ラックの意外な活用法や、床面積を広げるという片付けの基本は、家中の整理整頓のヒントになりそうです。