4月13日、ファミリーレストラン『デニーズ』を運営する株式会社デニーズジャパンが公式サイトで、新コーポレートロゴを発表した。

【写真】デニーズの新ロゴはただの「D」ではない！斬新なカラクリ

デニーズの新企業ロゴ

「リリースによると、新ロゴは《伝統あるDenny'sロゴの「D」から生まれました》とのこと。Dをベースに、《「大小異なる丸」を加え、元気に手を振り、はじけるような笑顔を表現》したとし、《大人が子どもを優しく抱きしめるような、愛情の形》も込められているという。

新ロゴには「Denny's」「Smile」「Hug」の3つの意味が込められており、《お客様、従業員、そして社会全体との「つながり」を大切にし、笑顔あふれる未来を共に創っていくという当社の想いを象徴しています》と説明されていました」（フードライター）

改めて、新ロゴに込められた思いを同社に聞くと、

「当社は、長年にわたりレストランチェーン“デニーズ”の運営を主軸に、コントラクト事業など、多岐にわたる“食”の事業を展開してまいりました。この度、これまで培ってきた当社の企業としての“志”や“価値観”を、お客様や社会により明確に、そして親しみやすく視覚的に伝えるため、コーポレートロゴの策定に至りました。

新しいロゴは、食を通じて人々を笑顔にし、未来へつなぐという想いを象徴するものです。デニーズジャパンが掲げる“ひと皿に豊かな明日を”というミッションと、食を通じて築き上げる“笑顔とつながり”の価値を、このロゴを通じて広く発信してまいります」（株式会社デニーズジャパン広報担当者、以下同）

と回答があった。

現在、デニーズの店舗に掲示されている看板ロゴは今後新しいものに変更されていくのだろうか。

「今回のロゴ変更は株式会社デニーズジャパンの企業ロゴであり、デニーズレストランのブランドロゴに変更はございません。つきまして、デニーズ店舗の看板やメニューなどにおけるブランドロゴが変更される予定はございません」

最後に、次のように顧客への想いを語ってくれた。

「長年にわたりデニーズのロゴに親しみ、ご愛顧いただいているお客様には、心より感謝申し上げます。デニーズレストランのロゴは、大切なシンボルであり、今後も変わることなくデニーズの顔としてお客様をお迎えいたします」

新たな企業ロゴが今後どのように浸透していくのか、注目されるだろう。