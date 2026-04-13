プレミア優勝へのプレッシャーなのか。 次節の“天王山”を前に痛恨の黒星。アーセナルの敗因を英国人記者が分析「決定的に欠けていた」「スタジアム全体に漂い始めた…」【現地発】
４月11日、私はロンドンのエミレーツで開催されたプレミアリーグ第32節、アーセナル対ボーンマスの試合を取材した。
現在、プレミア首位に立つアーセナルにとって、タイトルレースの行方を左右しかねない一戦だ。勝てば９ポイント差の２位マンチェスター・シティにプレッシャーをかけられる。
アーセナルは直近のチャンピオンズリーグ準々決勝・第１レグのスポルティング戦に１−０で勝利。しかし国内ではカラバオカップ決勝でシティに０−２で敗戦。FAカップでも準々決勝で２部のサウサンプトンに０−１で敗れるなど２つのタイトルを逃している。
今回のゲームは、悲願のリーグ優勝に向けて、そんな悪い流れを断ち切りたいところだったが、現実は甘くなかった。
開始16分にエリ・クルピにゴールを許して先制点を献上。スタジアムは一瞬で静まり返った。それでも35分にヴィクトル・ヨケレスがPKを冷静に沈めて試合を振り出しに戻す。これで流れを引き寄せたかに見えたが、後半に入って73分に痛恨の一撃を浴びる。一瞬の隙を突かれてアレックス・スコットに右足のシュートを突き刺された。
このまま１−２で敗戦。アーセナルの選手たちはピッチに座り込み、ファンは言葉を失う。その光景がこの敗戦の重みを物語っていた。
これが優勝へのプレッシャーなのか。この日のアーセナルには決定的に欠けていたものがあった。武器であるはずのセットプレーが不発。またクロスの精度を欠き、相手ゴールに迫る迫力もなかった。
後半に入ってから、スタジアム全体に漂い始めた焦燥感も影響しただろう。勝たなければいけないという想いが、プレーの選択を急がせ、精度を落とした。特に65分以降は、崩す形が見えないまま時間だけが進んだように感じた。
翌日に行なわれたマンチェスター・シティ対チェルシーの試合で前者が３−０の快勝を収めたため、アーセナルより１試合消化が少ないシティとの勝点差は６に縮まった。
次節にはそんなライバルとの直接対決が控えており、もし敗れれば、さらにプレッシャーがのしかかる。今季のアーセナルにとって、ここからが真価の問われる局面だ。
著者プロフィール
スティーブ・マッケンジー（Steve Mackenzie）／1968年６月７日、ロンドン生まれ。ウェストハムとサウサンプトンのユースでプレー経験がある。とりわけウェストハムへの思い入れが強く、ユース時代からのサポーター。スコットランド代表のファンでもある。大学時代はサッカーの奨学生として米国で学び、1989年のNCAA（全米大学体育協会）主催の大会で優勝した。現在はエディターとして幅広く活動。05年には『サッカーダイジェスト』の英語版を英国で出版した。
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現在、プレミア首位に立つアーセナルにとって、タイトルレースの行方を左右しかねない一戦だ。勝てば９ポイント差の２位マンチェスター・シティにプレッシャーをかけられる。
アーセナルは直近のチャンピオンズリーグ準々決勝・第１レグのスポルティング戦に１−０で勝利。しかし国内ではカラバオカップ決勝でシティに０−２で敗戦。FAカップでも準々決勝で２部のサウサンプトンに０−１で敗れるなど２つのタイトルを逃している。
開始16分にエリ・クルピにゴールを許して先制点を献上。スタジアムは一瞬で静まり返った。それでも35分にヴィクトル・ヨケレスがPKを冷静に沈めて試合を振り出しに戻す。これで流れを引き寄せたかに見えたが、後半に入って73分に痛恨の一撃を浴びる。一瞬の隙を突かれてアレックス・スコットに右足のシュートを突き刺された。
このまま１−２で敗戦。アーセナルの選手たちはピッチに座り込み、ファンは言葉を失う。その光景がこの敗戦の重みを物語っていた。
これが優勝へのプレッシャーなのか。この日のアーセナルには決定的に欠けていたものがあった。武器であるはずのセットプレーが不発。またクロスの精度を欠き、相手ゴールに迫る迫力もなかった。
後半に入ってから、スタジアム全体に漂い始めた焦燥感も影響しただろう。勝たなければいけないという想いが、プレーの選択を急がせ、精度を落とした。特に65分以降は、崩す形が見えないまま時間だけが進んだように感じた。
翌日に行なわれたマンチェスター・シティ対チェルシーの試合で前者が３−０の快勝を収めたため、アーセナルより１試合消化が少ないシティとの勝点差は６に縮まった。
次節にはそんなライバルとの直接対決が控えており、もし敗れれば、さらにプレッシャーがのしかかる。今季のアーセナルにとって、ここからが真価の問われる局面だ。
著者プロフィール
スティーブ・マッケンジー（Steve Mackenzie）／1968年６月７日、ロンドン生まれ。ウェストハムとサウサンプトンのユースでプレー経験がある。とりわけウェストハムへの思い入れが強く、ユース時代からのサポーター。スコットランド代表のファンでもある。大学時代はサッカーの奨学生として米国で学び、1989年のNCAA（全米大学体育協会）主催の大会で優勝した。現在はエディターとして幅広く活動。05年には『サッカーダイジェスト』の英語版を英国で出版した。
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