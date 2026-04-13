タレントの堀ちえみが12日に自身のアメブロを更新。子どもの新居に初めて招待されたことを報告し、そのおしゃれな暮らしぶりと本格的な手料理に驚きを隠せない様子を明かした。

【映像】“目の施術後”の堀ちえみ＆“印象ガラリな姿”

この日、堀は「今夜は子の新居に、初めてお邪魔しました」と切り出し、子ども夫婦の新居を夫婦そろって訪れたことを報告。レコードがディスプレイされた室内や、家具、照明、絵画に至るまでこだわり抜かれた空間に「想像以上におしゃれなお部屋で、驚きました！」と感銘を受けた様子をつづった。

続けて投稿された記事では、両親のために準備されていた夕食について詳しく紹介。ソースにレモンピールを効かせた「鰤のカルパッチョ」や、絶品の野菜サラダ、メインのステーキなど、手の込んだ料理の写真を公開した。

堀は「仕事であちこち飛び回り、忙しい日々を過ごしているのに、お料理の腕前がさらにパワーアップしていて、これまた驚きましたよ」と驚きをつづった。最後に、「今夜は上げ膳据え膳で、子の夫婦に大変お世話になってしまいました」と感謝の気持ちを述べ、ブログを締めくくった。