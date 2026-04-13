【スタバ新作】1つの店舗で出合えるフラペチーノはたった1つ！歴代の名作フラペチーノが5種類登場
スターバックス コーヒーは、日本上陸30周年を記念して、歴代名作フラペチーノ(R)の進化バージョン「THE STAR フラペチーノ」(全5種)を2026年4月8日より発売。“1店舗1商品展開”で、店舗ごとに異なる一杯と出合う楽しさ、そして、5つの名作を探して店舗を巡る楽しさを演出する(※各商品の取扱店舗は、公式サイトおよびSNSにて案内)。
【写真】まるで完熟したメロンの“おいしいところだけ”を味わっているよう！「THE フラペチーノ of メロン of メロン」はご褒美系の仕上がり
1996年8月2日、東京・銀座へ日本1号店を開業し、2026年に30周年を迎えるスターバックス。この30年間、同店は約30万人のパートナー(従業員)とともに、47都道府県2100店舗を展開し、累計約60億回の「ありがとう」をユーザーに届けてきた。
そんなスターバックスは今年、年間を通じて、複数のアニバーサリー企画を展開。第1弾企画では、「原点に立ち返り、原点を超えていく」というテーマを掲げ、「THE STAR フラペチーノ」5種を販売する。メロン、フルーツヨーグルト、コーヒージェリー、加賀 棒ほうじ茶、チャンキークッキーなど、これまで多くのユーザーに愛されてきた人気フレーバーが、30周年ならではの“特別な進化”を遂げているので要チェックだ。
【新作その1 メロン】メロンを超えた果肉ごろっとメロン体験！「THE フラペチーノ of メロン of メロン」(Tallサイズのみ/テイクアウト736円 イートイン750円)
芳醇な香りの国産赤肉マスクメロン果肉に、メロンベースとメロンフレーバーのホイップクリームを合わせた、完熟したメロンの“おいしいところだけ”を味わっているようなご褒美系フラペチーノ。赤肉マスクメロン果肉を使用し、さらに国産赤肉マスクメロン果汁を使用したメロンソースを重ねることで、ひと口ごとにジューシーな果汁感を感じられる。
30周年バージョンとして進化したポイントは、赤肉メロン果肉を増量した点。同店開発担当者は「私たちは、実は2022年から24年まで、3年連続でいろいろなレシピでメロンのフラペチーノを作ってきたのですが、今回はそれらの集大成というか、いいとこ取りになっています。赤肉メロンのソースからは、果肉感や甘さをしっかり感じていただくことができ、ボディからはスッキリとした味わいを感じていただけます。メロンの果肉量が過去最大(※スターバックスで発売された商品において)になっているので、まさに“メロンを超えたメロン体験”ができると思います」と胸を張る。
【新作その2 フルーツヨーグルト】1杯で満たされる“飲むフルーツヨーグルト”体験！「THE フラペチーノ of フルーツ‐オン‐トップ‐ヨーグルト with クラッシュ ナッツ」(Tallサイズのみ/テイクアウト717円 イートイン730円)
こちらは、ヨーグルトのさわやかな味わいとフルーツのジューシーさを重ね合わせた、“満たされる飲むフルーツヨーグルト体験”が楽しめるさっぱり系フラペチーノ。軽やかなヨーグルト、ミルク、クラシックシロップをブレンドし、まろやかで飲み心地のよい“ヨーグルト感”を引き出している。
30周年バージョンのアップデートポイントは、カップの底にまでヨーグルトが入っているところ。仕上げには、ストロベリー、黄桃、オレンジ、白桃の4種類の果肉がゴロッと入ったミックスフルーツジェリーもプラスし、チュルンとした喉越しを演出する。さらに、深煎りしたクラッシュアーモンドが加わり、香ばしい食感＆ナッツのコクがアクセントに。ヨーグルトのクリーミーさ、フルーツの華やかさ、ナッツの香ばしさが重なり合う、デザートのような一杯だ。
【新作その3 コーヒージェリー】ほろ甘ビターなコーヒージェリー体験！「THE フラペチーノ of コーヒー ジェリー」(Tallサイズのみ/テイクアウト687円 イートイン700円)
コーヒーのおいしさを上から下まで楽しめる“コーヒー尽くし”な一杯。コーヒーをブレンドしたフラペチーノベースに、しっかり苦味の効いたコーヒーホイップクリームを重ねることで、香り高く奥行きのあるコーヒーの味わいを引き出している。
そしてカップの底には、スターバックス オリジナルのエスプレッソローストを抽出した、弾力のある大きめのコーヒージェリーがIN！同開発担当は「今回の30周年バージョンでは、コーヒージェリーの風味を再設計しました。コーヒーのほろ苦さ、優しい甘みが重なって、“ほろ甘ビター”な味わいをお楽しみいただけます。挽いたコーヒー豆もトッピングされているので、より豊かな体験ができると思います」と説明する。
【新作その4 加賀 棒ほうじ茶】一番茶香る、黄金のほうじ茶体験！「THE フラペチーノ of 加賀 棒ほうじ茶」(Tallサイズのみ/テイクアウト717円 イートイン730円)
100パーセント、加賀 棒ほうじ茶の一番茶を使用したクリーミーでスイートなフラペチーノ。香ばしい香りと優しい甘みが広がる“黄金のほうじ茶体験”を楽しむことができる。
そして今回の30周年バージョンでは、これまでのジェリーに代わり、ぷるぷる食感の“加賀 棒ほうじ茶のわらび餅”が存在感を発揮している点に注目。また、ホワイトモカフレーバーのホイップクリームによりプラスされたまろやかな甘み、加賀 棒ほうじ茶の一番茶を活かした「加賀 棒ほうじ茶パウダー」のトッピングにより感じられる、香ばしさと食感のアクセントもポイントとなっている。30周年にふさわしい、和の香りと深い余韻が広がる特別な一杯だ。
【新作その5 チャンキークッキー】クッキーまるごとザクザク体験！「THE フラペチーノ of チャンキー クッキー」(Tallサイズのみ/テイクアウト687円 イートイン700円)
ザクザクとした食感とミルクのコクを楽しめる、上品な甘さのフラペチーノ。同開発担当は「本商品には、チョコレートと全粒粉を配合してじっくり焼き上げた、新たに開発したチョコレートチャンククッキーを使用しているのですが、そのクッキーをまるごと1枚ブレンダーに入れ、バニラ風味のベースの中にブレンドしたところがポイントです。クッキーのチョコの量も過去最大を実現しています」とコメント。
さらに、ベイクドチョコ＆クッキーのトッピングで、ざくざく食感MAXに。フラペチーノの中のクッキーと、トッピングのクッキーが織り成す食感のコントラストと、チョコレートのコクを最後まで楽しめる、満足感のある一杯だ。
なお、「THE STAR フラペチーノ」の販売店舗は、販売店舗検索サイトと、Google Mapのスターバックス店舗ページにある「最新情報」から確認できる。特別なプレゼントが当たるスペシャル企画「スター フラペチーノ クエスト」も2026年5月6日(振休)まで実施予定なので、気になる人はチェックしてみて。
取材・文＝平井あゆみ
※一時的な欠品または早期に販売終了する場合があります。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
【写真】まるで完熟したメロンの“おいしいところだけ”を味わっているよう！「THE フラペチーノ of メロン of メロン」はご褒美系の仕上がり
そんなスターバックスは今年、年間を通じて、複数のアニバーサリー企画を展開。第1弾企画では、「原点に立ち返り、原点を超えていく」というテーマを掲げ、「THE STAR フラペチーノ」5種を販売する。メロン、フルーツヨーグルト、コーヒージェリー、加賀 棒ほうじ茶、チャンキークッキーなど、これまで多くのユーザーに愛されてきた人気フレーバーが、30周年ならではの“特別な進化”を遂げているので要チェックだ。
【新作その1 メロン】メロンを超えた果肉ごろっとメロン体験！「THE フラペチーノ of メロン of メロン」(Tallサイズのみ/テイクアウト736円 イートイン750円)
芳醇な香りの国産赤肉マスクメロン果肉に、メロンベースとメロンフレーバーのホイップクリームを合わせた、完熟したメロンの“おいしいところだけ”を味わっているようなご褒美系フラペチーノ。赤肉マスクメロン果肉を使用し、さらに国産赤肉マスクメロン果汁を使用したメロンソースを重ねることで、ひと口ごとにジューシーな果汁感を感じられる。
30周年バージョンとして進化したポイントは、赤肉メロン果肉を増量した点。同店開発担当者は「私たちは、実は2022年から24年まで、3年連続でいろいろなレシピでメロンのフラペチーノを作ってきたのですが、今回はそれらの集大成というか、いいとこ取りになっています。赤肉メロンのソースからは、果肉感や甘さをしっかり感じていただくことができ、ボディからはスッキリとした味わいを感じていただけます。メロンの果肉量が過去最大(※スターバックスで発売された商品において)になっているので、まさに“メロンを超えたメロン体験”ができると思います」と胸を張る。
【新作その2 フルーツヨーグルト】1杯で満たされる“飲むフルーツヨーグルト”体験！「THE フラペチーノ of フルーツ‐オン‐トップ‐ヨーグルト with クラッシュ ナッツ」(Tallサイズのみ/テイクアウト717円 イートイン730円)
こちらは、ヨーグルトのさわやかな味わいとフルーツのジューシーさを重ね合わせた、“満たされる飲むフルーツヨーグルト体験”が楽しめるさっぱり系フラペチーノ。軽やかなヨーグルト、ミルク、クラシックシロップをブレンドし、まろやかで飲み心地のよい“ヨーグルト感”を引き出している。
30周年バージョンのアップデートポイントは、カップの底にまでヨーグルトが入っているところ。仕上げには、ストロベリー、黄桃、オレンジ、白桃の4種類の果肉がゴロッと入ったミックスフルーツジェリーもプラスし、チュルンとした喉越しを演出する。さらに、深煎りしたクラッシュアーモンドが加わり、香ばしい食感＆ナッツのコクがアクセントに。ヨーグルトのクリーミーさ、フルーツの華やかさ、ナッツの香ばしさが重なり合う、デザートのような一杯だ。
【新作その3 コーヒージェリー】ほろ甘ビターなコーヒージェリー体験！「THE フラペチーノ of コーヒー ジェリー」(Tallサイズのみ/テイクアウト687円 イートイン700円)
コーヒーのおいしさを上から下まで楽しめる“コーヒー尽くし”な一杯。コーヒーをブレンドしたフラペチーノベースに、しっかり苦味の効いたコーヒーホイップクリームを重ねることで、香り高く奥行きのあるコーヒーの味わいを引き出している。
そしてカップの底には、スターバックス オリジナルのエスプレッソローストを抽出した、弾力のある大きめのコーヒージェリーがIN！同開発担当は「今回の30周年バージョンでは、コーヒージェリーの風味を再設計しました。コーヒーのほろ苦さ、優しい甘みが重なって、“ほろ甘ビター”な味わいをお楽しみいただけます。挽いたコーヒー豆もトッピングされているので、より豊かな体験ができると思います」と説明する。
【新作その4 加賀 棒ほうじ茶】一番茶香る、黄金のほうじ茶体験！「THE フラペチーノ of 加賀 棒ほうじ茶」(Tallサイズのみ/テイクアウト717円 イートイン730円)
100パーセント、加賀 棒ほうじ茶の一番茶を使用したクリーミーでスイートなフラペチーノ。香ばしい香りと優しい甘みが広がる“黄金のほうじ茶体験”を楽しむことができる。
そして今回の30周年バージョンでは、これまでのジェリーに代わり、ぷるぷる食感の“加賀 棒ほうじ茶のわらび餅”が存在感を発揮している点に注目。また、ホワイトモカフレーバーのホイップクリームによりプラスされたまろやかな甘み、加賀 棒ほうじ茶の一番茶を活かした「加賀 棒ほうじ茶パウダー」のトッピングにより感じられる、香ばしさと食感のアクセントもポイントとなっている。30周年にふさわしい、和の香りと深い余韻が広がる特別な一杯だ。
【新作その5 チャンキークッキー】クッキーまるごとザクザク体験！「THE フラペチーノ of チャンキー クッキー」(Tallサイズのみ/テイクアウト687円 イートイン700円)
ザクザクとした食感とミルクのコクを楽しめる、上品な甘さのフラペチーノ。同開発担当は「本商品には、チョコレートと全粒粉を配合してじっくり焼き上げた、新たに開発したチョコレートチャンククッキーを使用しているのですが、そのクッキーをまるごと1枚ブレンダーに入れ、バニラ風味のベースの中にブレンドしたところがポイントです。クッキーのチョコの量も過去最大を実現しています」とコメント。
さらに、ベイクドチョコ＆クッキーのトッピングで、ざくざく食感MAXに。フラペチーノの中のクッキーと、トッピングのクッキーが織り成す食感のコントラストと、チョコレートのコクを最後まで楽しめる、満足感のある一杯だ。
なお、「THE STAR フラペチーノ」の販売店舗は、販売店舗検索サイトと、Google Mapのスターバックス店舗ページにある「最新情報」から確認できる。特別なプレゼントが当たるスペシャル企画「スター フラペチーノ クエスト」も2026年5月6日(振休)まで実施予定なので、気になる人はチェックしてみて。
取材・文＝平井あゆみ
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