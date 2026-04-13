大阪府和泉市の集合住宅で母と娘が殺害された事件。現場には貴重品などが、そのまま残されていたことがわかりました。

4月8日、和泉市鶴山台の集合住宅の一室で、住人の村上和子さん（76）と娘で社会福祉士の裕加さん（41）が死亡しているのが見つかりました。

司法解剖の結果、2人の死亡推定時刻は4月8日午前4時ごろで死因は失血死。

首や背中などに10か所以上の刺し傷や切り傷があったということです。

捜査関係者によりますと、その後の捜査で室内にスマートフォンや貴重品が残されていたことが新たに分かりました。

一方、部屋からは凶器とみられる刃物は見つかっておらずベランダ側の窓が割られるなど侵入の痕跡はなかったことから、警察は、何者かが玄関から出入りして2人を襲ったとみて調べています。

（おわびと訂正）

１０日のニュースでこの事件をお伝えした際、亡くなった村上和子さんのかつての教え子として取材した男性のインタビューを放送しました。

その後の取材で、この男性が被害者とは別の女性を想定して話していたことがわかりました。誤った内容をお伝えし、関係者の皆様にご迷惑をおかけしたことをおわびして訂正いたします。