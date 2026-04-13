濱田岳（37）が13日、主演するテレビ東京連続ドラマ「刑事、ふりだしに戻る」（17日スタート、金曜午後9時）記者会見を都内で行い、9歳の子役時代の「悪態」ぶりを反省した。

冴えないアラフォー刑事が、10年前にタイムリープし、刑事1年目から人生をやり直す新感覚刑事ドラマ。テーマにちなみ、「キャリア1年目に戻れるとしたらやり直したいこと」をテーマに出演者らとトークし、子役の仕事を始めた9歳のころの自分に言いたいこととして「ごあいさつ」を挙げた。

初めて行ったオーディションを振り返り「会社のトレーニングもさして受けないまま行って、ごあいさつもできなかった」と反省。「早く帰りたいんだけど、みたいに悪態をつけば落ちると思っていたら2次に残って不機嫌になって、3次も残ってさらに不機嫌になった。後で聞いたら、親に捨てられてスレてしまった子どもを探していたオーディションで、見事に僕の悪態がはまって受かってしまった」と苦笑いで明かし、共演者らを驚かせた。

「初めて行った現場で、大ベテランの方々にもちゃんとあいさつができなかった。いま37歳になって振り返ると、なんて恐ろしいことをしていたんだと。あいさつは大事だぞと行ってやりたいですね」。

ほかに、石井杏奈（27）、鈴木伸之（33）、板谷由夏（50）、生瀬勝久（65）も登壇した。