11月20日、映画やテレビドラマで活躍した俳優の火野正平さんが11月14日に亡くなっていたことが明らかとなった。享年75。大物俳優の訃報にお悔やみの声が数多く寄せられている。【写真】もはや同じ顔、火野正平さんの若かりしころ「火野さんは、12歳の頃から子役として活躍。1973年にNHKの大河ドラマ『国盗り物語』で豊臣秀吉の役を演じて脚光を浴びました。数多くの映画やドラマに出演し、NHK・BSで放送されている旅番組『にっぽ