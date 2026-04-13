櫻坂46の単独ライブ＜5th YEAR ANNIVERSARY LIVE＞が4月11、12日に東京・MUFGスタジアム（国立競技場）にて開催された。櫻坂46としてリスタートしてから5周年という大きな節目を迎えたタイミングに行われた今回のライブは、櫻坂46および坂道シリーズ初となる国立競技場での開催であると同時に、櫻坂46にとって過去最大規模のステージ。2日間で計14万人を動員し、各日インターネット生配信も実施される盛況ぶりを見せた。オフィシャルからのレポートを以下にお届けする。

◆ライブ写真

12日の公演では、開演前の影アナをキャプテンの松田里奈と、前日公演で副キャプテン就任が発表された山粼天が担当。「Buddiesの皆さん、声出す準備できてるのかーっ！ 国立、盛り上がっていくぞーっ！」の煽りで客席のテンションが急上昇すると、「Overture」とともに、線路に刻まれた「2020.10.14」（櫻坂46としてリスタートした日）を起点に藤吉夏鈴がトンネルの中を走り出す映像が流れる。そして、櫻坂46が初めて東京ドーム公演を行った「2022.11.08」を超えて、映像の終わりとともに桜色の衣装を着た藤吉がステージに登場。これ続いて、荘厳なSEに乗せて全メンバーが1列に並ぶと、会場は暖かな拍手に包まれる。

感動的なオープニング演出を経て、ライブは最新シングル「The growing up train」から華々しくスタート。5th YEAR ANNIVERSARY LIVEにて初披露となった本楽曲は、センターの藤吉夏鈴が堂々たるパフォーマンスを披露。さらに2番ではマイクスタンドを用いた演出も用意され、満員の客席で光る“ペンライトの海”含め、MUSIC VIDEOで描かれた世界が展開されていく。まさに、「長いトンネル抜けて 不意に眩しい 光が溢れる」という歌詞の通り、彼女たちの目にはこの5年間で経験してきた様々な情景や感情が、7万人による“光”となって差し込んでいたに違いない。続いて、スクリーンに森田ひかるが画面の向こうに問いかけるSNS動画とともに不穏なSEが流れ出すと、そのまま「承認欲求」へ突入。間奏にはメンバーの魅力が最大限に発揮された長尺のダンスパートも用意され、Buddiesの盛大なシンガロングとともに、より熱の入ったパフォーマンスで観る者を魅了し続ける。その熱気は「自業自得」へと引き継がれ、センター山下瞳月のダイナミックかつしなやかなダンスを軸に、唯一無二の世界観を提示してみせた。

MCで松田の「（広い会場でステージまでの距離が）遠いかもしれないけど、心の距離はゼロ距離だと思っています！」というメッセージに続いて、アリーナ中央のセンターステージに大きなフラッグを抱えた四期生が登場。力強いフラッグパフォーマンスで会場を沸かせると、ライブは増本綺良の煽りとともに「コンビナート」で再開。アリーナを1周する形で設置された花道に二期生から四期生までの全メンバーが立ち、オーディエンスを楽しませていく。その盛り上がりは「ドローン旋回中」へと引き継がれ、田村保乃の「全員回せーっ！」を合図にメンバーもBuddiesも手にしたタオルを頭上で回して一体感を作り上げた。

ステージ前方で炎が吹き上がる演出を用いた、14thシングルの表題曲メンバーによる激しいダンスナンバー「キスが苦い」、村山美羽を中心に艶やかな歌とダンスで魅せる14thシングルBACKSメンバー曲「ドライフルーツ」と最新モードを見せつけたあとは、大園玲センターの二期生による楽曲「青空が見えるまで」で場の空気を一変。笑みを浮かべる二期生たちが優しさで会場を包み込むと、曲間では大園がBuddiesや後輩たちへ向けた思いを告げて涙する場面も。そんな感動的な空気を引き継ぐように、ステージ前方に吹き上がる水飛沫に桜の木が投影される演出で幻想的かつエモーショナルな空間から守屋麗奈のソロダンスとともに「桜月」を披露。会場は神秘的なサクラピンク色に包まれた。

その後、ステージに登場した小島凪紗が「マモリビト」のメロディーをピアノで奏でると、三期生の思いを引き継ぐように、この楽曲を四期生がパフォーマンス。昨年11月に開催した「新参者 LIVE at THEATER MILANO-Za」でもセンターを勝又春に据えて披露した思い入れの強いこの楽曲の曲中に、「加入して1年の私たちは、悩んで、もがくその姿も“声”として届けてきました。」と口にしつつ、ここからグループを背負っていく覚悟を伝える。さらに、浅井恋乃未が生命力に満ち溢れた歌とダンスで牽引する「光源」で、四期生がすでに櫻坂46にとってなくてはならない存在であることを証明してみせた。

四期生が気迫溢れるパフォーマンスを終えると、会場が無音に包まれる。そして、センターステージに三期生が登場し、会場の照明が落とされるのに合わせてBuddiesもペンライトを消灯。暗闇にと静寂に包まれたされた中で「静寂の暴力」を披露。没入感の強い環境下で、より説得力の増したこの曲を、山下を中心とした三期生は鬼気迫る歌とダンスを叩きつける。

その一方で、武元唯衣が振り付けを担当したダンストラックでは、メンバーが2チームに分かれた鏡合わせのダンスや椅子や扉、手持ち照明を演出要素に用いたダンスで、メンバー1人ひとりの個性を強く打ち出すことに成功。ラストに武元が腕を高く掲げると、会場上空に光を放つ無数ものドローンが飛び交い、「ADDICTION」の文字を作り上げ、2ndアルバムのタイトル曲「Addiction」へと流れ込む。これまでは二期生、三期生による全員楽曲であったが、このライブから四期生を含む全メンバーでの楽曲披露という新演出に会場の熱気がさらに高まると、間髪入れることなく藤吉夏鈴がセンターを務める「なぜ 恋をして来なかったんだろう？」を投入。会場上空でドローンが櫻坂46のロゴを構築する中、ステージでは藤吉を中心に紐を使った演出も久しぶりに披露され、客席からはクライマックスと呼ぶに相応しい声援が沸き起こった。

櫻坂46の代表曲の数々を繋げたリミックストラックに乗せたドローンショーを経て、山粼の「国立、準備はいいか？ いくぞー！」を合図にライブは「何歳の頃に戻りたいのか？」で後半戦に突入。メンバーの放つ熱量が一段と高まっていく中、「マンホールの蓋の上」では会場をクラップとシンガロングでひとつに束ねて熱狂の渦へと巻き込んでいく。そんな熱狂振りから一転、「五月雨よ」は緑1色に染まった客席に向けて山粼のソロ歌唱からスタート。国立競技場は感動的な空気に包まれた。

その感動的な空気から一転、メジャーキーからマイナーキーへと不穏な変化を見せた「Happy Birthday to You」のメロディーに乗せて、バースデーケーキを思わせるステージセット上で村井優が苦悶した表情を見せると、「Unhappy birthday 構文」を披露。それまでとは打って変わった、ダークでシリアスな側面を打ち出す。櫻坂46の魅力とは、こうした楽曲の幅の広さを、いともたやすく表現してしまえるメンバーのポテンシャルにあると感じる。そして久しぶりに披露された、「摩擦係数」では森田と山粼のダンスバトルもフィーチャー。「I will be」ではソファに座った谷口愛季が不敵な笑みを浮かべ、昨年12月の『13th Single BACKS LIVE!!』を超える熱量と豪快なボーカル＆ステージングでBuddiesを圧倒させる。

14thシングルの表題曲選抜メンバーとBACKSメンバーの2チームに分かれ、それぞれの色を強く打ち出したダンスで魅せる「BAN」でライブも佳境へ。ライブに欠かせない1曲「Start over!」では藤吉がメインステージからセンターステージまで駆け抜け、火花が吹き上がる中優雅かつダイナミックなソロダンスを披露し、会場の盛り上がりも最高潮に到達する。そして、スクリーンに過去5年の歴史を振り返る映像が映し出されると、「LAST SONG」の文字とともに壮大なアレンジが加えられた「Nobody’s fault」に突入。センターの森田を中心に据え、5th YEAR ANNIVERSARY LIVEのキービジュアルで着用した白い衣装を纏った二期生から四期生が力強い歌声を響かせながら、美しさと逞しさを併せ持つダンスで観客を圧倒させる。そして、「GO TO THE 6TH YEAR」のメッセージとともにメンバーがステージを去ると、上空に無数もの花火が打ち上がり、盛大な盛り上がりの中ライブ本編は終了した。

四期生楽曲「Alter ego」から始まったアンコールでは、全メンバーが花道やサブステージ、センターステージに散って会場のBuddiesと絆を確かめ合った。さらに、三期生楽曲「夏の近道」や「それが愛なのね」へと繋ぐメドレー形式で、観客を大いに沸かせた。

最後の曲に入る前のMCでは、森田が本編ラストに披露した「Nobody’s fault」に触れ、「この国立が決まったときから、今のメンバー全員で『Nobody’s fault』をできたらいいなと思っていました。5年前、どういうグループになっていくかわからないタイミングに、2つの道があったと思うんです。全部壊してしまうこともできたけど、今日この景色を見た時に初めて再生を選んでよかったなと思いました」と口にして号泣する一幕も。その一方で、中嶋優月はキャプテン＆副キャプテンについて「まつり（松田）さんと天さんは私にとって太陽のような存在。おふたりの笑顔が大好きなんです。昨日天さんが『櫻坂46のためなら何でもやります』と言いましたけど、私たち30人はおふたりのためなら何でもやりますっていう気持ちです！」と、心強い言葉を寄せて会場を笑顔で包み込んだ。

2日間にわたる＜5th YEAR ANNIVERSARY LIVE＞を締めくくる1曲に選ばれたのは、ライブのエンディングに欠かせない「櫻坂の詩」。会場がサクラピンクに染まる中、メンバー32人は会場に向けて笑顔を届けていく。曲中では、キャプテンの松田が「櫻坂46は夢をひとつに選びません。私は欲張りでいたいと思っています。メンバーの夢とBuddiesの夢を叶えられるグループでありたいです。そして、Buddiesに『櫻坂46と出会えてよかった』と思ってもらいたいです。たくさんのアイドルがいる中で、私たち櫻坂46に出会ってくれて、そして好きになってくれたことを奇跡だと思っています」と伝える。さらに「櫻坂46を応援していることを誇りに思ってもらえるように、絶対に皆さんを幸せにします。6年目の櫻坂46もどうぞよろしくお願いします！」と宣言して、3時間にわたるライブを締め括った。

ライブのエンディングには6月10日に15thシングル「Lonesome rabbit / What’s “KAZOKU”?」のリリースや、7月から始まる6都市12公演にわたる全国アリーナツアーの開催、11月14日、15日に千葉・ZOZOマリンスタジアムでの＜6th YEAR ANNIVERSARY LIVE＞開催、2027年に初のアジアツアー実施という驚きの情報も解禁された。コロナ禍真っ只中の2020年以降、幾多の困難と向き合いながら歩みを一切止めることなく、ここまでまっすぐ進み続けた櫻坂46。聖地・国立競技場での2日間は5年間の集大成なのはもちろんのこと、ここからさらなる高みを目指す上での重要な通過点となったことだろう。この記念碑的ライブを経て、彼女たちが今後どんな未来を見せてくれるのか、期待していてほしい。

取材・文◎西廣智一

■セットリスト

M0.：Overture

M1：The growing up train

M2：承認欲求

M3：自業自得

M4：コンビナート 〜 ドローン旋回中

M5：キスが苦い

M6：ドライフルーツ

M7：青空が見えるまで

M8：桜月

M9：マモリビト

M10：光源

M11：静寂の暴力

M12：Addiction

M13：なぜ 恋をして来なかったんだろう？

M14：何歳の頃に戻りたいのか？

M15：マンホールの蓋の上

M16：五月雨よ

M17：Unhappy birthday構文

M18：摩擦係数

M19：I will be

M20：BAN

M21：Start over!

M22：Nobody’s fault EN1：Alter ego 〜 夏の近道 〜 それが愛なのね

EN2：櫻坂の詩

■15th Single「Lonesome rabbit / What’s “KAZOKU”?」

2026年6月10日(水)発売

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■＜SAURAZAKA46 ARENA TOUR 2026＞

2026年7月23日(木)・24日(金) 静岡県・エコパアリーナ

2026年7月28日(火)・29日(水) 兵庫県・神戸ワールド記念ホール

2026年8月8日(土)・9日(日) 広島県・広島グリーンアリーナ

2026年8月15日(土)・16日(日) 千葉県・LaLa arena TOKYO-BAY

2026年8月22日(土)・23日(日) 宮城県・セキスイハイムスーパーアリーナ

2026年8月29日(土)・30日(日) 香川県・あなぶきアリーナ

■＜6th YEAR ANNIVERSARY LIVE＞

2026年11月14日(土)・15日(日) 千葉県・ZOZOマリンスタジアム

■＜SAKURAZAKA46 ASIA TOUR 2027＞

Coming soon…

◾️ライブ情報 ◆＜14th Single BACKS LIVE!!＞

開催日：2026年5月12日（火）、13日（水）（13日「武元唯衣 卒業セレモニー」開催）

会場：幕張イベントホール ◆＜四期生LIVE＞

開催日 2026年6月2日（火）、3日（水）

会場 La La arena TOKYO-BAY