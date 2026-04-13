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海原やすよ ともこが、ゲストの素顔に“真剣”に迫る番組「やすとものいたって真剣です」（ABCテレビ）。普段は芸人たちが顔を揃える本番組だが、4月16日(木)放送回に、滅多にバラエティ番組のロケに出演することのない女優・上戸彩がスペシャルゲストとして登場！

人気コーナー「ツートライブのおもてなしドライブ」のゲストとして現れた上戸に、案内役のツートライブは「えっ、本物！？」「なんでこの番組に！？」とパニック状態。そんな緊張のスタートとは裏腹に、上戸は大阪の街で驚くほど飾らない、等身大の姿を連発！？

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■上戸彩、ミャクミャク愛が止まらない！？「めっちゃ買うやん」周平魂もツッコむ驚異の爆買い

「子どもや友人に大阪土産を買いたい」という上戸のリクエストで向かったのは、「2025大阪・関西万博オフィシャルストア 大丸梅田店」。万博が終わった今でも大人気の公式キャラクター「ミャクミャク」のグッズを買って帰りたいという。万博開催当時の人気商品から新商品、ここでしか買えない限定モノまでが揃うこちらで、マグネットやネイルシール、レアな黒ミャクミャクグッズなどを「かわいい！」「いいじゃんこれ！」と次々とカゴに入れる上戸。そんななか、「めっちゃ買うやん」と周平魂も驚くほど買いまくった、まさにお土産にピッタリの限定商品とは？

■カベポスター・浜田が撮影を担当！しかし、まさかの大トラブル発生で上戸が大爆笑！？

中之島にある歴史ある赤レンガの建物、大阪市中央公会堂をバックに記念写真を撮りたいという上戸のためにかけつけたのは、自称「名カメラマン」ことカベポスター・浜田！実はカメラが趣味で、休日には自前の一眼レフカメラで人物や風景を撮影しているとあり、写真の腕は折り紙付きらしい。とはいえ、上戸との撮影を前に「前日から眠れない」ほど大緊張！ この日も数時間前から現場入りして構図を決めるなど、並々ならぬ意気込みで撮影に臨む…。ところが、ここでまさかのトラブルが発生!? 焦りまくる浜田とツートライブの傍らで、なぜか大爆笑する上戸！はたして、念願の記念撮影の行方やいかに？

■「ずっと逃げたかった」10代の苦悩と、3児の母として抱える“切実な悩み”とは？

移動中の車内では、ここでしか聞けないディープなトークが展開。10代のころ、なかなか芸能界に馴染めず「ずっと逃げたかった」という当時の知られざる苦悩を明かすほか、現在は10歳の長女を筆頭に3人の子どもを育てるママとして、下の子たちに手がかかるあまり「お姉ちゃんの話をなかなか聞いてあげられない」という切実な育児の悩みを吐露する場面も。そんななか、長女との時間を大切にするために上戸が実践している独自のルールなど、トップ女優でありながら一人の女性、そして母としての素顔が垣間見える貴重なエピソードが続々と！ 笑いと感動、そして驚きが詰まった「上戸彩×ツートライブ」による異色のドライブロケを、ぜひお楽しみに！

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「やすとものいたって真剣です」

4月16日(木) よる11時23分（ABCテレビ/関西ローカル）

TVer・ABEMAで見逃し配信あり

MC：海原やすよ ともこ

ゲスト：フットボールアワー

VTR出演：上戸彩、ツートライブ、浜田順平(カベポスター)

公式HP：https://www.asahi.co.jp/itaken/