甘党女子におすすめ♡ デコラなあしらいが可愛い「ラインストーンデニムパンツ」着回し術4選
この春は、どんなシーンでも頼りになるワードローブを揃えたい...！そこで今回は、三浦理奈とともに、デコラなあしらいが可愛らしい「ラインストーンデニムパンツ」の着回しコーデを4つご紹介します。甘党女子たちに推薦したい着こなしテクをぜひチェックして♡
Item 着回すアイテムはこちら♡
ラインストーンデニムパンツ
1本は持っておきたいデニムパンツも、甘党女子が選ぶならデコラなあしらいのあるものを。動くたび華やぐキラキラで気分を上げて。
Cordinate 好印象なオトナガーリーコーデ
ラフなのにきちんと見えが叶う。白トップスでやわらかな女性らしさをプラス♡
Cordinate 女性らしさを加速させるきれいめコーデ
フリルをふんだんにあしらった甘めトップスとあわせることで、こなれたカジュアル感を演出。
Cordinate 上品見えが叶うヘルシーコーデ
ハイウエストデニムでスタイル映えも◎。ほどよい肌見せでシンプルなのに女っぽい印象に仕上がる♡
着回し1POINT♡
デコルテあきはパールを添えて華やかに
デコルテのあいたトップスは、きゃしゃに見えるのと同時に貧相な雰囲気も生まれがち。そんなときは、上品だけど存在感のあるパールのネックレスをあわせてみるのはいかが？
Cordinate 抜け感◎な今っぽフェミニンコーデ
きらめきデニムでさりげない抜け感を。カチューシャを一点投入するだけでコーデがパッと華やかに♡
撮影／tAiki、林真奈（静物）スタイリング／杉本奈穂（KIND）ヘア＆メイク／竹内春華 モデル／三浦理奈（本誌専属）
三浦 理奈
Ray編集部 エディター 天井玖瑠海