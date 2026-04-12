甘党女子におすすめ♡ デコラなあしらいが可愛い「ラインストーンデニムパンツ」着回し術4選

この春は、どんなシーンでも頼りになるワードローブを揃えたい...！そこで今回は、三浦理奈とともに、デコラなあしらいが可愛らしい「ラインストーンデニムパンツ」の着回しコーデを4つご紹介します。甘党女子たちに推薦したい着こなしテクをぜひチェックして♡

Item 着回すアイテムはこちら♡ ラインストーンデニムパンツ 1本は持っておきたいデニムパンツも、甘党女子が選ぶならデコラなあしらいのあるものを。動くたび華やぐキラキラで気分を上げて。 ラインストーンデニムパンツ 7,491円／ROPÉ PICNIC（ジュン）

Cordinate 好印象なオトナガーリーコーデ ラフなのにきちんと見えが叶う。白トップスでやわらかな女性らしさをプラス♡ ラインストーンデニムパンツは着回し。カーディガン（カーディガンとキャミソールのセット）8,998円／SLY（バロックジャパンリミテッド）キャミソール（パフスリーブトップス）14,960円／RANDA

Cordinate 女性らしさを加速させるきれいめコーデ フリルをふんだんにあしらった甘めトップスとあわせることで、こなれたカジュアル感を演出。 ラインストーンデニムパンツは着回し。ジップブラウス（ジップブラウスとスカートのセット）16,940円／REDYAZEL バッグ 34,100円／LEMEME バレエシューズ 11,900円／NADIA FLORES EN EL CORAZON

Cordinate 上品見えが叶うヘルシーコーデ ハイウエストデニムでスタイル映えも◎。ほどよい肌見せでシンプルなのに女っぽい印象に仕上がる♡ ラインストーンデニムパンツは着回し。カーディガン（カーディガンとキャミソールのセット）8,998円／SLY（バロックジャパンリミテッド）ネックレス 2,750円／GOLDY バッグ 9,240円／mucu and ebony（HANA KOREA）ベルトつきパンプス 14,300円／rienda（バロックジャパンリミテッド） 着回し1POINT♡ デコルテあきはパールを添えて華やかに デコルテのあいたトップスは、きゃしゃに見えるのと同時に貧相な雰囲気も生まれがち。そんなときは、上品だけど存在感のあるパールのネックレスをあわせてみるのはいかが？

Cordinate 抜け感◎な今っぽフェミニンコーデ きらめきデニムでさりげない抜け感を。カチューシャを一点投入するだけでコーデがパッと華やかに♡ ラインストーンデニムパンツと着回し。パフスリーブトップス 14,960円／RANDA トレンチコート 29,700円／リランドチュール カチューシャ 4,950円／IRIS47（フーブス）バッグ 34,100円／LEMEME ベルトつき パンプス 14,300円／rienda（バロックジャ パンリミテッド） 撮影／tAiki、林真奈（静物）スタイリング／杉本奈穂（KIND）ヘア＆メイク／竹内春華 モデル／三浦理奈（本誌専属）

三浦 理奈

Ray編集部 エディター 天井玖瑠海