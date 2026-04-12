何を入れてもかわいくなっちゃう！ ファミマカラーの「メッシュポーチ」が優秀すぎ。ストレンジャー・シングスとのコラボも
ファミリーマートで大人気の「コンビニエンスウェア」シリーズ。
なかでも、都会的なアースグレーにファミマカラーが映える「メッシュポーチ」は、おしゃれ感バツグンで、使い勝手も最強！ 数量限定の「ストレンジャー・シングス 未知の世界」とのコラボカラーも運よく購入できたので、レポートします。
◆センス×使い勝手が良すぎる、主役級ポーチ
ファミマでひとめ惚れした「メッシュポーチ」。実はこのポーチ、ファミマの「コンビニエンスウェア」×デザイナー・落合宏理氏×大手文具メーカー『コクヨ』の豪華トリプルコラボ商品。センスと技術、コンビニ文具のお手頃さが揃った名品なんです！
「メッシュポーチ」790円/税込
材質：ポリエステル（メッシュ部）
サイズ：横20cm×縦15cm×マチ4cm
メッシュ地は、都会的なアースグレー。パイピングには、ファミマカラーの青・白・緑が使われた映えデザインで、個人的にはスライダーのオレンジがアクセントになっているのがツボ。
形は横長の長方形で、iPhoneを縦に2台並べたくらいのサイズ感。文具はもちろん、コスメやガジェット類などをたっぷり収納できます。
◆ポーチの内側には、ポケットが4個
手前側は、波のようなカーブがついたポケット。サイズの異なる3つのスペースに分かれていて、小物の整理にぴったり。
そして、奥には仕切りがなく、横幅いっぱいに使える自由度の高いポケット。
見た目のかわいさに加えて、実用性の高さにも期待大！
では、文具を入れていきます。
◆何を入れてもかわいくなっちゃう！
外出先でよく使うペンやふせん、A6サイズのノートを入れていきます。
ペンは横向きでもいいけれど、縦収納をするとさらにスッキリ！ キャップのクリップでポケットの縁に固定すると、持ち歩く時にペン同士がぶつからないから、ガチャガチャせず静か。
ふせんのような細々したものは、手前側のミニポケットに入れておくとバラバラになりません。USBを入れてもいいですね！
◆奥のポケットには、A6のノートがすっぽり
メッシュ素材だから中身がひと目でわかるし、忘れ物も減りそう。それに、ポケットのパイピングが“映え”て、何を入れてもかわいくなっちゃう。持ち歩いていて、気分が上がります。
Netflixシリーズ「ストレンジャー・シングス 未知の世界」とのコラボポーチ（990円/税込※）は、オリジナルの「メッシュポーチ」の色違いで、デザインは一緒。
※ 2025年12月12日から、一部店舗を除く全国のファミリーマートにて数量限定発売
あやしげなダークパープルのメッシュ地が、ドラマの世界観を反映。透けて見える紫・ピンク・オレンジのパイピングは、雰囲気があってレトロかわいい！
こちらには、お泊りグッズを入れてみました。
◆マチがしっかりしていて自立するから、スキンケア用品も縦収納に
小さいボトル類やヘアゴム・ヘアクリップは、ミニポケット。フェイスマスクやシャンプーのパウチは、奥のポケットに。30gのチューブタイプのBBクリームと日焼け止めは、立てたままでOK。これが、結構入る！
洗面所に持っていっても、自立するから場所を取らないし、中身の出し入れがしやすい。水に濡れても、メッシュ素材だからササッとふき取ればすぐに乾きます。
素材がしっかりしていて、型崩れも気になりにくい。これって、コンビニ文具のレベルじゃない!? ですよね。使い倒したら、リピート確定！
気になった人は、お近くのファミマをチェックしてみてくださいね。
※ 紹介した商品は、取材時に各店舗で販売されていたものです。店舗により価格や取扱商品は異なります。仕入れ状況によって同じ商品がない場合や、すでに販売終了している可能性もありますので、ご了承ください。
＜文・写真／高木沙織＞
【高木沙織】
「美」と「健康」を手に入れるためのインナーケア・アウターケアとして、食と運動の両方からのアプローチを得意とする。食では、発酵食品ソムリエやスーパーフードエキスパート、雑穀マイスターなどの資格を有し、運動では、骨盤ヨガ、産前産後ヨガ、筋膜リリースヨガ、Core Power Yoga CPY®といった資格のもと執筆活動やさまざまなイベントクラスを担当。2021年からは、WEB小説の執筆も開始。Instagram：@saori_takagi
なかでも、都会的なアースグレーにファミマカラーが映える「メッシュポーチ」は、おしゃれ感バツグンで、使い勝手も最強！ 数量限定の「ストレンジャー・シングス 未知の世界」とのコラボカラーも運よく購入できたので、レポートします。
◆センス×使い勝手が良すぎる、主役級ポーチ
ファミマでひとめ惚れした「メッシュポーチ」。実はこのポーチ、ファミマの「コンビニエンスウェア」×デザイナー・落合宏理氏×大手文具メーカー『コクヨ』の豪華トリプルコラボ商品。センスと技術、コンビニ文具のお手頃さが揃った名品なんです！
材質：ポリエステル（メッシュ部）
サイズ：横20cm×縦15cm×マチ4cm
メッシュ地は、都会的なアースグレー。パイピングには、ファミマカラーの青・白・緑が使われた映えデザインで、個人的にはスライダーのオレンジがアクセントになっているのがツボ。
形は横長の長方形で、iPhoneを縦に2台並べたくらいのサイズ感。文具はもちろん、コスメやガジェット類などをたっぷり収納できます。
◆ポーチの内側には、ポケットが4個
手前側は、波のようなカーブがついたポケット。サイズの異なる3つのスペースに分かれていて、小物の整理にぴったり。
そして、奥には仕切りがなく、横幅いっぱいに使える自由度の高いポケット。
見た目のかわいさに加えて、実用性の高さにも期待大！
では、文具を入れていきます。
◆何を入れてもかわいくなっちゃう！
外出先でよく使うペンやふせん、A6サイズのノートを入れていきます。
ペンは横向きでもいいけれど、縦収納をするとさらにスッキリ！ キャップのクリップでポケットの縁に固定すると、持ち歩く時にペン同士がぶつからないから、ガチャガチャせず静か。
ふせんのような細々したものは、手前側のミニポケットに入れておくとバラバラになりません。USBを入れてもいいですね！
◆奥のポケットには、A6のノートがすっぽり
メッシュ素材だから中身がひと目でわかるし、忘れ物も減りそう。それに、ポケットのパイピングが“映え”て、何を入れてもかわいくなっちゃう。持ち歩いていて、気分が上がります。
Netflixシリーズ「ストレンジャー・シングス 未知の世界」とのコラボポーチ（990円/税込※）は、オリジナルの「メッシュポーチ」の色違いで、デザインは一緒。
※ 2025年12月12日から、一部店舗を除く全国のファミリーマートにて数量限定発売
あやしげなダークパープルのメッシュ地が、ドラマの世界観を反映。透けて見える紫・ピンク・オレンジのパイピングは、雰囲気があってレトロかわいい！
こちらには、お泊りグッズを入れてみました。
◆マチがしっかりしていて自立するから、スキンケア用品も縦収納に
小さいボトル類やヘアゴム・ヘアクリップは、ミニポケット。フェイスマスクやシャンプーのパウチは、奥のポケットに。30gのチューブタイプのBBクリームと日焼け止めは、立てたままでOK。これが、結構入る！
洗面所に持っていっても、自立するから場所を取らないし、中身の出し入れがしやすい。水に濡れても、メッシュ素材だからササッとふき取ればすぐに乾きます。
素材がしっかりしていて、型崩れも気になりにくい。これって、コンビニ文具のレベルじゃない!? ですよね。使い倒したら、リピート確定！
気になった人は、お近くのファミマをチェックしてみてくださいね。
※ 紹介した商品は、取材時に各店舗で販売されていたものです。店舗により価格や取扱商品は異なります。仕入れ状況によって同じ商品がない場合や、すでに販売終了している可能性もありますので、ご了承ください。
＜文・写真／高木沙織＞
【高木沙織】
「美」と「健康」を手に入れるためのインナーケア・アウターケアとして、食と運動の両方からのアプローチを得意とする。食では、発酵食品ソムリエやスーパーフードエキスパート、雑穀マイスターなどの資格を有し、運動では、骨盤ヨガ、産前産後ヨガ、筋膜リリースヨガ、Core Power Yoga CPY®といった資格のもと執筆活動やさまざまなイベントクラスを担当。2021年からは、WEB小説の執筆も開始。Instagram：@saori_takagi