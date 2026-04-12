梅宮アンナ（53）が世界的アートディレクターの夫と“出会って10日婚”した裏側を告白。情熱的な展開で結ばれた2人だが、当初、夫は「（会うのを）3回断った」とアンナのイメージが悪かったことを明かした。

【映像】梅宮アンナが夫と暮らす高級レジデンス

ABEMA開局10周年を記念した特別番組『30時間限界突破フェス』内の企画にて、『ダマってられない女たち 激動人生を生告白SP』が放送。レギュラー放送回で話題になった人々の“その後”を追ったほか、番組MCを務めるMEGUMI、剛力彩芽、ヒコロヒーが “女性の幸せ”について飾らない言葉で語り合った。

レギュラー放送回で乳がんと戦う姿に密着した梅宮アンナは、現在、再婚相手の世界的アートディレクター・世継恭規さん（60）と2人暮らし。今回、夫婦揃って初の生放送出演を果たした。

昨年、2人は出会ってわずか10日で再婚。2人の出会いに話が及ぶと、アンナは「同級生からインスタを見せてもらった」ときっかけを告白した。アンナは「合うと思った。すぐ会いたい」と熱望したが、世継さんは「3回断った」としつこく感じていたという。

しかし、アンナが乳がんと闘う姿や取材記事などを読むうち、アンナへのリスペクトが湧いてきたという世継さん。実際にアンナに会うとイメージがどんどん良くなっていったと語り、最初のイメージは「地の底くらい」と笑った。