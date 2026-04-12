「デニムやスウェット穿きがち」な40・50代へ！【ZARA】サマ見え狙える「カジュアルパンツ」

気づけばデニムやスウェットパンツばかり穿いている……。使い勝手は良いけれど、同じアイテムばかりだとコーデはマンネリ化しがち。そこで今回は、カジュアル派のミドル世代におすすめしたい【ZARA（ザラ）】のサマ見えパンツをご紹介。デイリー使いしやすく、シャレ感を添えてくれるパンツは、春夏コーデの相棒になりそう。

旬なバランスに導くバレルパンツ

【ZARA】「バレルパンツ ストレッチウエスト」\6,290（税込）

今シーズンもトレンド継続中のバレルパンツ。気になる太ももまわりはゆったり、裾にかけて細くなるシルエットで足元がすっきり見えます。スポーティーなナイロン素材も相まって、カジュアルコーデをいつもと違う表情に仕上げてくれそう。ウエストはゴムと紐仕様になっており、楽に穿けるのも嬉しいポイントです。コンパクトなTシャツやタンクトップを合わせて、メリハリをつけるのがおすすめ。

大人がこなれるルーズなカーゴパンツ

【ZARA】「オーバーサイズカーゴパンツ」\6,590（税込）

カジュアル派なら1本は持っておきたいのがカーゴパンツ。アクセントになる大きめのカーゴポケットやゆるっとしたシルエットがこなれ見えを後押しします。ウエストは紐仕様になっており、フィット感の調節が可能。裾にかけて曲線を描くシルエットで、レッグラインを拾いにくいのも魅力的。Tシャツで爽やかなカジュアルコーデに仕上げたり、シックな色味を味方に甘めのトップスと合わせるのも◎

※すべての商品情報・画像はZARA出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M