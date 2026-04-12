『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』×「セブンイレブン」がコラボ！ 全6品を首都圏エリア限定で発売
劇場版最新作『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』と「セブンイレブン」のコラボ商品が、4月10日（金）から、首都圏エリアの「セブンイレブン」店舗限定で販売されている。
【写真】「蝶ネクタイ型 チョコクリームデニッシュ」もおいしそう！ コラボ商品一覧
■ネット限定グッズも展開
今回登場したのは、映画の登場人物をイメージした、おにぎり、パン、弁当、スイーツなど全6品。
本作の舞台となる横浜が発祥といわれるナポリタンの大盛りサイズに、風の女神“萩原千速”の白い羽を表現した薄削りのチーズをかけた一品や、分解が得意な松田陣平をイメージした、“分解して（ちぎって）”食べられるちぎりパンなど映画公開に合わせた商品を用意。
また、事件を解決する重要アイテムとして作中に登場するサッカーボールをイメージした、しらすとわかめのおにぎりや、蝶ネクタイ型変声機の形に仕上げたチョコクリーム入りのデニッシュパンといったファン必見のラインナップがそろう。
さらに「セブンネット」では、江戸川コナンをはじめ、萩原千速や横溝重悟、松田陣平ら6人のキャラクターをモチーフにしたテディベアなど限定グッズの予約販売を実施中だ。
【写真】「蝶ネクタイ型 チョコクリームデニッシュ」もおいしそう！ コラボ商品一覧
■ネット限定グッズも展開
今回登場したのは、映画の登場人物をイメージした、おにぎり、パン、弁当、スイーツなど全6品。
本作の舞台となる横浜が発祥といわれるナポリタンの大盛りサイズに、風の女神“萩原千速”の白い羽を表現した薄削りのチーズをかけた一品や、分解が得意な松田陣平をイメージした、“分解して（ちぎって）”食べられるちぎりパンなど映画公開に合わせた商品を用意。
さらに「セブンネット」では、江戸川コナンをはじめ、萩原千速や横溝重悟、松田陣平ら6人のキャラクターをモチーフにしたテディベアなど限定グッズの予約販売を実施中だ。