「石原良純すぎるｗ」11ヶ月ベビーの公園デビューが激渋 母も認める“チャームポイント”の貫禄に悶絶
11ヶ月赤ちゃんの公園デビューがThreadsに投稿され、終始眉間にシワを寄せた愛らしい表情に5万4000いいねが付く話題となっている（10日午後5時時点）。
【写真一覧】「なんだこりゃめっちゃ可愛い」11ヶ月ベビー・親方くんの“激渋”公園デビューの様子
母親のkane4さん（@kane40908）が「公園デビュー 初めての靴で眉間にシワがよってしまう親方 写真とったら全部渋顔だった」とつづり、眉間にシワを寄せた息子の親方くん（生後11ヶ月）の写真を複数枚披露した。
投稿された写真は全てが、眉間にシワを寄せて渋い表情をしており、芝生に座ったショットや手元を見つめるショット、遊具につかまり立ちをしている時も、終始眉間にシワを寄せており、なんとも渋い公園デビューとなっている。
公園にいる間、ずっと眉間にシワが寄っていたのだろうか。母親・kane4さんがオリコンニュースのインタビューに答えてくれた。
――当時の様子を教えて
「慣らし保育の後に天気も良かったので、初めて靴を履かせて近くの公園に遊びに行きました。靴の感触がまだ慣れないのか、終始眉間にシワ寄せて立っちしたままで。その時に写真を撮ったらこんな渋顔してました。また芝生に座らせると枯葉に興味を持ったのか、握ってバリバリにして真剣な顔で見つめていました」
――親方くんの表情を見たとき、どう思った？
「いつも眉間にシワが寄ってしまうので“いつも通り渋いなぁ”と。何かに真剣になると眉間にシワが寄ってしまうので。夫に見せると『渋いなぁーっ』と笑ってました」
――いつも眉間にシワが寄っているの？
「眉間のシワがチャームポイントで、いつもこんな顔になります。真剣におもちゃに向き合ってる時とか、遠くを見たりするとこんな顔になっちゃいます」
――公園にいる間、ずっと渋い顔だった？
「遊具につかまったり、芝生に座ったりで30分ほど遊んでました。初めての外の感覚でずっと興味津々で眉間にシワ寄せてました。靴を脱がせてからは和らいで、車の中で寝てしまいました。靴はまだ慣らし中で、公園デビューの日からまだ公園に行けてないのでこれからですね」
靴に慣れず渋い顔だった親方くんに「これぞ親方の真骨頂」「かわいすぎて尊いですわ…」「なんだこりゃめっちゃ可愛い でも石原良純すぎますwww」「2枚目ノブかと思った笑」「貫禄ある」「人生何周目だろ？」など、コメント欄にはコラ画像も多く寄せられ、愛らしい姿に反響が集まっていた。
【写真一覧】「なんだこりゃめっちゃ可愛い」11ヶ月ベビー・親方くんの“激渋”公園デビューの様子
母親のkane4さん（@kane40908）が「公園デビュー 初めての靴で眉間にシワがよってしまう親方 写真とったら全部渋顔だった」とつづり、眉間にシワを寄せた息子の親方くん（生後11ヶ月）の写真を複数枚披露した。
公園にいる間、ずっと眉間にシワが寄っていたのだろうか。母親・kane4さんがオリコンニュースのインタビューに答えてくれた。
――当時の様子を教えて
「慣らし保育の後に天気も良かったので、初めて靴を履かせて近くの公園に遊びに行きました。靴の感触がまだ慣れないのか、終始眉間にシワ寄せて立っちしたままで。その時に写真を撮ったらこんな渋顔してました。また芝生に座らせると枯葉に興味を持ったのか、握ってバリバリにして真剣な顔で見つめていました」
――親方くんの表情を見たとき、どう思った？
「いつも眉間にシワが寄ってしまうので“いつも通り渋いなぁ”と。何かに真剣になると眉間にシワが寄ってしまうので。夫に見せると『渋いなぁーっ』と笑ってました」
――いつも眉間にシワが寄っているの？
「眉間のシワがチャームポイントで、いつもこんな顔になります。真剣におもちゃに向き合ってる時とか、遠くを見たりするとこんな顔になっちゃいます」
――公園にいる間、ずっと渋い顔だった？
「遊具につかまったり、芝生に座ったりで30分ほど遊んでました。初めての外の感覚でずっと興味津々で眉間にシワ寄せてました。靴を脱がせてからは和らいで、車の中で寝てしまいました。靴はまだ慣らし中で、公園デビューの日からまだ公園に行けてないのでこれからですね」
靴に慣れず渋い顔だった親方くんに「これぞ親方の真骨頂」「かわいすぎて尊いですわ…」「なんだこりゃめっちゃ可愛い でも石原良純すぎますwww」「2枚目ノブかと思った笑」「貫禄ある」「人生何周目だろ？」など、コメント欄にはコラ画像も多く寄せられ、愛らしい姿に反響が集まっていた。