コーヒー1杯で、砂糖10本──。ドトールコーヒーの利用者が目撃した“ある女性客のふるまい”が、SNSで波紋を広げている。投稿によると、隣に座っていた女性客が、店内のスティックシュガーを10本ほど手に取り、1本だけ使って、残りをリュックにしまったという。この投稿はThreads上で拡散され、「スーパーで袋とか醤油とかをいっぱい取って行く人もいますね」「スーパーで肉を買っていないのに、すき焼き用のサービス牛脂を手づか