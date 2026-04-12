GR86が受注停止中！その理由は…

2021年10月、トヨタは「GR86」を発売しました。GR86は、全長4265mm×全幅1775mm×全高1310mmという比較的コンパクトなボディをもったFRスポーツカー。先代である「86」と同じく、スバルとの共同開発によって誕生したモデルであり、スバル「BRZ」とは引き続き兄弟車という関係にあります。

一方、「ドライバーの意のままに操れる“手の内感”」や「限界域でのリニアな応答、キビキビした走り」といった「GRらしい走りの味」を持たせることに注力するなどして、BRZとの差別化が図られています。

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搭載されるパワートレインは、先代が2リッターの水平対向4気筒エンジンであったのに対し、GR86では2.4リッターの水平対向4気筒エンジンへと排気量が拡大されています。

エンジンスペックも最高出力235ps／最大トルク250Nmへと強化され、それにともない、0-100km／h加速も7.4秒から6.3秒へと短縮しています。

エクステリアは、ベルトラインから水平に通ったフェンダートップや低重心かつワイドなスタンスがFRスポーツカーらしさを強調しています。

水平に構成されたインパネが印象的なインテリアは、スイッチなどの操作系を最適な場所に配置することで、ドライビングに集中できる空間を実現しています。

また、フロントシートは軽量かつホールド感の高いものとなったことにくわえて、スポーツ走行時の前後左右のGに耐えうるようグリップ性に優れた素材がシート表皮に採用されています。

さらに、7インチカラー+LCD液晶のメーターは、走行モードに合わせてデザインが変化するほか、エンジン始動時には水平対向エンジンのピストンの動きをモチーフにしたオープニングアニメーションが高揚感を高めます。

2024年7月には一部改良がおこなわれ、エンジンやサスペンションがチューニングされたり、2025年9月には特別仕様車の「RZ “イエローリミテッド”」が登場しています。

なお、2026年4月現在のGR86の価格は、293万6000円〜361万6000円となっています。

まもなく改良？いつ登場？改良内容は？

そんなGR86ですが、現在多くの販売店で受注停止状態となっているようです。

都内のトヨタ販売店担当者は次のように話します。

「GR86については、当店では2026年3月下旬より新規のオーダーを停止しています。

その理由は、2026年夏ごろをめどに一部改良がおこなわれるためと聞いています。

ただ、今回の一部改良は2026年7月にスタートする騒音規制への対応という側面が強く、パワートレインや内外装のデザインに大きな変化はないと言われています。

そのため、変更点は、マフラーやタイヤが騒音対策品となるといった程度にとどまると思います。

期待できるとすれば、タイヤがより高性能なものになることです。

実際、2026年3月に一部改良がおこなわれたGRヤリスでは、上級グレードのタイヤがミシュラン『パイロットスポーツ4S』からブリヂストン『ポテンザ レース』へとアップグレードされています。

そのほか、特別仕様車などが追加される可能性もあります。

いずれにせよ、すでに登場から5年が経過しているGR86には、今回が最後の一部改良になるかもしれません。

いわゆる『CAFE規制』の影響から、今後どれだけの販売がおこなえるかも不透明であるため、ご検討中のお客様は急いだほうがよさそうです」

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GR86／BRZの次期モデルについては、「電動化は確実」「スバルとの共同開発は解消」といったさまざまなうわさがあるものの、現時点ではトヨタおよびスバルからの具体的なアナウンスはありません。