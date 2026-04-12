「ミスマガのアソビバ！文化系女子の休日」より永岡ゆきねさん

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講談社は同社のWebサイト「ヤンマガWeb」にて、「ミスマガのアソビバ！文化系女子の休日」、「週刊！ハロプロ写真館」、「ミスマガOG×週末のヨフカシ」、「Pick Up Girls!」のグラビアを公開した。

「ミスマガのアソビバ！文化系女子の休日」には永岡ゆきねさんが登場。「週刊！ハロプロ写真館」では、OCHA NORMAの北原ももさんがスケバン＆ヤンキーをテーマとした姿を披露している。

また「ミスマガOG×週末のヨフカシ」では大西陽羽さんが夜のバーで大人なデートをする姿、「Pick Up Girls!」では市倉侑季奈さんが初水着を披露する。

「週刊！ハロプロ写真館」より北原ももさん

「ミスマガOG×週末のヨフカシ」より大西陽羽さん

「Pick Up Girls!」より市倉侑季奈さん

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