マキアージュ マスカラ新作♡垢抜け眉を叶えるアイブロウ登場

眉メイクをもっと自然に、もっとおしゃれに♡マキアージュから新登場するアイブロウカラーマスカラは、自眉の“黒さ”をやわらかく整え、サロン級の仕上がりを叶える注目アイテムです。くすみカラーで一気に垢抜けた印象に導いてくれるので、普段のメイクをアップデートしたい方にもぴったり。理想のふんわり眉を目指してみませんか♪

黒眉を自然にチェンジ

「マキアージュ アイブロウカラーマスカラ」は、5g・全3色で価格1,800円（税込1,980円）。

自眉の黒さを自然に和らげながら、理想の色にチェンジできるのが特徴です。エアリーリキッドがパウダーに変化し、眉毛1本1本に密着。ふんわりとした立体感と自然な毛流れを演出します。

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選べる垢抜けカラー♡

BR701アッシュブラウン

BR302ナチュラルブラウン

PK703ダスティピンク

カラーは、BR701アッシュブラウン、BR302ナチュラルブラウン、PK703ダスティピンクの3色展開。

アッシュ系は透明感を、ナチュラルブラウンはベーシックな美しさを、ダスティピンクは柔らかな血色感をプラス。くすみ感のある色味で、どのカラーもトレンド感のある仕上がりに導きます。

快適な使い心地と機能性

汗・水・皮脂に強いマルチプルーフ仕様で、長時間美しい仕上がりをキープ。さらに洗顔料で簡単にオフできるのも嬉しいポイントです。

毛髪補修成分アルギニンを配合し、使うたびに眉の状態を整える設計。地肌につきにくいブラシで、初心者でも使いやすいのが魅力です。

簡単に叶うサロン級眉

マキアージュの新作マスカラは、ひと塗りで垢抜けた印象を作れる優秀アイテム♡ナチュラルなのに洗練された仕上がりで、毎日のメイクをワンランクアップしてくれます。

手軽に理想の眉を叶えたい方は、ぜひチェックしてみてください♪