マキアージュ マスカラ新作♡垢抜け眉を叶えるアイブロウ登場
眉メイクをもっと自然に、もっとおしゃれに♡マキアージュから新登場するアイブロウカラーマスカラは、自眉の“黒さ”をやわらかく整え、サロン級の仕上がりを叶える注目アイテムです。くすみカラーで一気に垢抜けた印象に導いてくれるので、普段のメイクをアップデートしたい方にもぴったり。理想のふんわり眉を目指してみませんか♪
黒眉を自然にチェンジ
「マキアージュ アイブロウカラーマスカラ」は、5g・全3色で価格1,800円（税込1,980円）。
自眉の黒さを自然に和らげながら、理想の色にチェンジできるのが特徴です。エアリーリキッドがパウダーに変化し、眉毛1本1本に密着。ふんわりとした立体感と自然な毛流れを演出します。
益若つばさ×DOLLYWINK復刻♡伝説のアイメイクが数量限定で再登場
選べる垢抜けカラー♡
BR701アッシュブラウン
BR302ナチュラルブラウン
PK703ダスティピンク
カラーは、BR701アッシュブラウン、BR302ナチュラルブラウン、PK703ダスティピンクの3色展開。
アッシュ系は透明感を、ナチュラルブラウンはベーシックな美しさを、ダスティピンクは柔らかな血色感をプラス。くすみ感のある色味で、どのカラーもトレンド感のある仕上がりに導きます。
快適な使い心地と機能性
汗・水・皮脂に強いマルチプルーフ仕様で、長時間美しい仕上がりをキープ。さらに洗顔料で簡単にオフできるのも嬉しいポイントです。
毛髪補修成分アルギニンを配合し、使うたびに眉の状態を整える設計。地肌につきにくいブラシで、初心者でも使いやすいのが魅力です。
簡単に叶うサロン級眉
マキアージュの新作マスカラは、ひと塗りで垢抜けた印象を作れる優秀アイテム♡ナチュラルなのに洗練された仕上がりで、毎日のメイクをワンランクアップしてくれます。
手軽に理想の眉を叶えたい方は、ぜひチェックしてみてください♪