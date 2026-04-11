ヨジャドルみたいな猫顔に♡ 三角顔さんにぴったりな【フォックスメガネ】をご紹介！
小顔な三角顔さんは“メガネをかけてる感”が出やすいのが悩ましいところ…。そこで今回は、村瀬紗英とともに、細身のフレームでシュッとしたフェイスラインが引き立つ「フォックスメガネ」をご紹介します。ヨジャドルみたいな猫顔に変身できる、個性的なフレームを試してみては♡
三角顔さんは【細長フォルム】でファッショナブルな目元に
小顔さんなので、レンズの面積が大きすぎると“メガネをかけてる感”が出ちゃってNG。目元に面積を足しすぎない、細身のフレームが◎。
あごがシュッとしている分、キツく見えてしまいがちなので、曲線フォルムでマイルドに。
Cordinate ヨジャドルみたいなしゃれ〜な猫顔に変身♡
三角顔さんぴったりフレーム
オーバルフォックス
目元に凛とした印象を与えてくれるフォックスフレーム。トレンドのトラックジャケットをあわせて、意志の強さを感じさせる個性的なコーデに♡
Item 【GENTLE MONSTER】黒オーバルフレームメガネ
主張が強すぎない、細めの黒縁は、どんなコーデにもあわせやすい優秀メガネ。
ｓtylist advice
「コーデに女みをプラスするなら、黒フォックスで目元に色気をON」
Item 【Ray-Ban】赤フォックスフレームメガネ
フォックス×赤フレームで視線を奪う顔まわりに。
撮影／Junghyun Kim（TRON・モデル）、林真奈（静物）スタイリング／城田望（KIND）ヘア＆メイク／加藤志穂（PEACE MONKEY）モデル／村瀬紗英（本誌専属）
Item 【JINS】ピンククリアフォックスフレームメガネ
クリアフレームでやさしい目元にシフト。
撮影／Junghyun Kim（TRON・モデル）、林真奈（静物）スタイリング／城田望（KIND）ヘア＆メイク／加藤志穂（PEACE MONKEY）モデル／村瀬紗英（本誌専属）
村瀬紗英
Ray編集部 エディター 草野咲来