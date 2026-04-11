ヨジャドルみたいな猫顔に♡ 三角顔さんにぴったりな【フォックスメガネ】をご紹介！

小顔な三角顔さんは“メガネをかけてる感”が出やすいのが悩ましいところ…。そこで今回は、村瀬紗英とともに、細身のフレームでシュッとしたフェイスラインが引き立つ「フォックスメガネ」をご紹介します。ヨジャドルみたいな猫顔に変身できる、個性的なフレームを試してみては♡

三角顔さんは【細長フォルム】でファッショナブルな目元に 小顔さんなので、レンズの面積が大きすぎると“メガネをかけてる感”が出ちゃってNG。目元に面積を足しすぎない、細身のフレームが◎。 あごがシュッとしている分、キツく見えてしまいがちなので、曲線フォルムでマイルドに。

Cordinate ヨジャドルみたいなしゃれ〜な猫顔に変身♡ 三角顔さんぴったりフレーム オーバルフォックス 目元に凛とした印象を与えてくれるフォックスフレーム。トレンドのトラックジャケットをあわせて、意志の強さを感じさせる個性的なコーデに♡ 黒フォックスフレームメガネ 12,900円／JINS バイカラートラックジャケット 8,910円／jouetie カーキスカート 13,947円／MILLO WOMEN（HANA SHOWROOM）ヘアバンド 3,850円／OVERRIDE 神宮前 パンプス 9,900円／EVOL ソックス／スタイリスト私物

Item 【GENTLE MONSTER】黒オーバルフレームメガネ 主張が強すぎない、細めの黒縁は、どんなコーデにもあわせやすい優秀メガネ。 ｓtylist advice 「コーデに女みをプラスするなら、黒フォックスで目元に色気をON」 黒オーバルフレームメガネ 30,900円／GENTLE MONSTER（M）

Item 【Ray-Ban】赤フォックスフレームメガネ フォックス×赤フレームで視線を奪う顔まわりに。 赤フォックスフレームメガネ 23,540円／Ray-Ban（ルックスオティカジャパン） 撮影／Junghyun Kim（TRON・モデル）、林真奈（静物）スタイリング／城田望（KIND）ヘア＆メイク／加藤志穂（PEACE MONKEY）モデル／村瀬紗英（本誌専属）

Item 【JINS】ピンククリアフォックスフレームメガネ クリアフレームでやさしい目元にシフト。 ピンククリアフォックスフレームメガネ 12,900円／JINS 撮影／Junghyun Kim（TRON・モデル）、林真奈（静物）スタイリング／城田望（KIND）ヘア＆メイク／加藤志穂（PEACE MONKEY）モデル／村瀬紗英（本誌専属）

村瀬紗英

Ray編集部 エディター 草野咲来