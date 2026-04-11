開催：2026.4.11

会場：ドジャースタジアム

結果：[ドジャース] 8 - 7 [レンジャーズ]

MLBの試合が11日に行われ、ドジャースタジアムでドジャースとレンジャーズが対戦した。

ドジャースの先発投手はタイラー・グラスノー、対するレンジャーズの先発投手はクマール・ロッカーで試合は開始した。

2回裏、5番 マックス・マンシー 4球目を打って右中間スタンドへのホームランでドジャース得点 LAD 1-0 TEX

3回表、3番 コリー・シーガー 6球目を打ってセンターへのスリーランホームランでレンジャーズ得点 LAD 1-3 TEX

4回裏、5番 マックス・マンシー 初球を打って左中間スタンドへのホームランでドジャース得点 LAD 2-3 TEX

5回表、2番 ワイアット・ラングフォード 5球目を打ってレフトスタンドへのホームランでレンジャーズ得点 LAD 2-4 TEX

5回裏、9番 金慧成 7球目を打ってレフトへの犠牲フライでドジャース得点 LAD 3-4 TEX

6回裏、7番 アンディ・パヘス 6球目を打ってライトへのタイムリーツーベースヒットでドジャース得点 LAD 5-4 TEX

8回裏、7番 アンディ・パヘス 2球目を打ってセンターへのツーランホームランでドジャース得点 LAD 7-4 TEX

9回表、6番 エバン・カーター 初球を打って右中間スタンドへのツーランホームランでレンジャーズ得点 LAD 7-6 TEX、2番 エセケル・デュラン 初球を打ってレフトへのタイムリーヒットでレンジャーズ得点 LAD 7-7 TEX

9回裏、5番 マックス・マンシー 3球目を打って右中間スタンドへのホームランでドジャース得点 LAD 8-7 TEX

試合は8対7でドジャースの勝利となった。

この試合の勝ち投手はドジャースのエドウィン・ディアスで、ここまで1勝0敗4S。負け投手はレンジャーズのジェーク・ラッツで、ここまで0勝1敗0S。

なお、ドジャースの大谷翔平はこの試合で4打数、1安打、0打点、打率は.265となっている。

ここまでドジャースは10勝3敗で（ナ・リーグ）西地区1位。一方レンジャーズは7勝6敗で（ア・リーグ）西地区1位となっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-04-11 14:08:39 更新