俳優の中島裕翔さん（32）が11日、俳優の新木優子さん（32）と結婚したことを所属事務所の公式サイトで発表しました。

公式サイトで中島さんは、「この度、俳優の新木優子さんと結婚することをご報告させていただきます。互いに尊敬の念を忘れずに、心を大切にしながら歩んでいけたらと思います。これからも感謝の気持ちを忘れずに、皆様のご支援に恥じぬ存在であり続けられるように、精進してまいります」と報告しました。

中島さんは、1993年8月10日生まれで東京都出身。2007年11月にHey! Say! JUMPとしてCDデビューしました。約1か月後の12月には、東京ドームでグループの単独コンサートを開催。その後、海外公演や4大ドームツアー、紅白歌合戦への出演、V6とともに『24時間テレビ（2015年）』のメインパーソナリティーを務めるなど、グループの一員として経験を重ねました。

また、早くから俳優としても活動。CDデビュー前の2005年、11歳の時に木村拓哉さん主演のドラマ『エンジン』に草間周平役で出演しました。

2014年にはドラマ『水球ヤンキース』で連続ドラマ単独初主演を果たし、山粼賢人さんや郄木雄也さんたちと共演。2016年には加藤シゲアキさん原作の映画『ピンクとグレー』にも主演しています。2023年には映画『#マンホール』で主演。作品は第73回ベルリン国際映画祭でも上映され、現地で行われた記者会見では流ちょうな英語を披露。2025年も、映画『366日』や、舞台『みんな鳥になって』のほかドラマにも立て続けに出演しました。

また、俳優のみならずファッション誌のレギュラーモデルとしても活躍。2012年から『FINEBOYS』、2017年からは『MEN'S NON-NO』の表紙や誌面を飾りました。さらに2017年から3年連続でベストジーニストを受賞（いずれも一般選出部門）、着こなしが注目されました。

そして、2025年8月にグループからの卒業を発表。その後も俳優として活動を続けています。

一方の新木さんは、スカウトをきっかけに2008年デビュー。2015年にゼクシィ8代目CMガールに選ばれて 注目されると、ファッション誌『non-no』の専属モデルを8年間務めました。

そして、2021年には、中島さんも受賞した『ベストジーニスト』を初受賞。自身の公式Instagramのフォロワー数は450万人を超え、幅広い世代からの支持を集めており、2020年よりDIORのジャパンアンバサダーに就任。

俳優としても、2021年にドラマ『ボクの殺意が恋をした』葉山葵役、2024年には、映画『キングダム 大将軍の帰還』で摎（きょう）役を務めるなど、数々の作品に出演し、活躍しています。

実は2人は、これまで何度も映画やドラマで共演。2017年に映画『僕らのごはんは明日で待ってる』で、恋人役を演じたほか、2018年にドラマ『SUITS／スーツ』、2020年に『SUITS／スーツ2』でも共演しています。