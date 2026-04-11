48歳・年収200万円で婚活に挑んだ漫画家。女性読者の9割から「キモい」と辛辣な声が寄せられたワケ＜漫画＞
48歳・年収200万円という条件で婚活市場に身を投じた漫画家・中川学さん。著書『独りで死ぬのはイヤだ』（集英社）では、マッチングアプリや婚活パーティー、街コンなどに挑んだ本気の婚活が赤裸々に描かれ、累計5000万PVを突破する大きな反響を呼んでいます。
29歳でくも膜下出血を発症した体験を綴ったデビュー作『くも漫。』（リイド社）など、一貫して「シリアスな現実」をユーモアで包んできた中川さん。今回は、婚活を漫画にしようと思った経緯や、実在する人物を描くうえでの工夫、作中に登場するユニークなキャラクター「中おば」について、中川さんに話を聞きました。
※本記事は全3回のうちの1本目です
◆女性読者の9割から「キモい」「こいつはない」
――婚活を始めたきっかけは何だったのでしょうか。
中川学さん（以下、中川）：29歳の時に「くも膜下出血」を発症したことなど、自分の経験を漫画に描いてきたのですが、それを読んでくれた編集者さんから「次は婚活はどうですか」と言われたんです。
僕も結婚を諦めていたわけではなかったのですが、元々コミュニケーションが苦手だったからなんとなく踏み出せませんでした。でも、提案してもらったことで、「ちょうどいい機会だな」と思ってやってみることにしました。
――婚活の場では、ご自身が「漫画家」であることを明かしていましたか？
中川：はい。意外にも反応は好印象というか、喜んでもらえるんだなと僕は捉えてました。「婚活を漫画にしている」と伝えても、それほど引かれた記憶はありません。
婚活をネタにしている以上、「この人とは関わりたくない」と女性に引かれるリスクは覚悟していました。ただ、そうしたマイナス面だけでなく、僕の赤裸々な記録を読んで「これなら自分も婚活を頑張れるかも」と勇気を持ってくれる人がいるかもしれない、とも思っていたんです。
――実際の読者の反応はいかがでしたか？
中川：男性からは応援の声も多く、僕と同じ年くらいの人が「婚活を頑張ろうと思いました」と言ってくれたり。「自分よりもヤバいやつがいてホッとした」という声もありましたが、僕としては嬉しかったですね。
一方で、女性からは……辛すぎて記憶が曖昧なのですが、、「キモい」「こいつはないわ」と辛辣な声が9割でした。序盤、コロナウイルスの後遺症により一時的に性欲を失い、回復後に「このまま独りなのは怖い」と怯える姿を描いたのですが、そこが気持ち悪すぎたんだと思います。だから、今日のインタビューも、女性から「あの内容はなんだ！」と糾弾されるんじゃないかとビクビクしていました……。
◆これを描いたら芥川賞を獲ってしまう
――婚活漫画では、あえて描かなかった部分もあるのでしょうか。
中川：セックスに関することは、一切描かないと決めていました。本当はそこまで踏み込みたかったんです。構想を練っていると「これ、セックスのことまで描いたら、もはや文学になっちゃうかも」と思いました（笑）。史上初めて、漫画が芥川賞を受賞してしまうかもしれないと（笑）。
でも、そういう関係になったお相手に、漫画に描いてもいいか尋ねたところ、「お前は何を考えているんだ」と当然断られたのでやめました。
――実在の人物を描く際、どのような配慮をされましたか？
中川：出来事は忠実に描きますが、お相手のプロフィールや容姿は、誰だかわからないように絶妙に変えています。お笑い芸人なら劇団員に置き換えたり、タレ目が特徴の人なら、そのニュアンスだけを残して他を変えたりといった感じです。
――本作では、中川さんが「容姿が好みではなかった」と感じたとき、お相手の姿を描かないようにしていたのが印象的でした。
29歳でくも膜下出血を発症した体験を綴ったデビュー作『くも漫。』（リイド社）など、一貫して「シリアスな現実」をユーモアで包んできた中川さん。今回は、婚活を漫画にしようと思った経緯や、実在する人物を描くうえでの工夫、作中に登場するユニークなキャラクター「中おば」について、中川さんに話を聞きました。
◆女性読者の9割から「キモい」「こいつはない」
――婚活を始めたきっかけは何だったのでしょうか。
中川学さん（以下、中川）：29歳の時に「くも膜下出血」を発症したことなど、自分の経験を漫画に描いてきたのですが、それを読んでくれた編集者さんから「次は婚活はどうですか」と言われたんです。
僕も結婚を諦めていたわけではなかったのですが、元々コミュニケーションが苦手だったからなんとなく踏み出せませんでした。でも、提案してもらったことで、「ちょうどいい機会だな」と思ってやってみることにしました。
――婚活の場では、ご自身が「漫画家」であることを明かしていましたか？
中川：はい。意外にも反応は好印象というか、喜んでもらえるんだなと僕は捉えてました。「婚活を漫画にしている」と伝えても、それほど引かれた記憶はありません。
婚活をネタにしている以上、「この人とは関わりたくない」と女性に引かれるリスクは覚悟していました。ただ、そうしたマイナス面だけでなく、僕の赤裸々な記録を読んで「これなら自分も婚活を頑張れるかも」と勇気を持ってくれる人がいるかもしれない、とも思っていたんです。
――実際の読者の反応はいかがでしたか？
中川：男性からは応援の声も多く、僕と同じ年くらいの人が「婚活を頑張ろうと思いました」と言ってくれたり。「自分よりもヤバいやつがいてホッとした」という声もありましたが、僕としては嬉しかったですね。
一方で、女性からは……辛すぎて記憶が曖昧なのですが、、「キモい」「こいつはないわ」と辛辣な声が9割でした。序盤、コロナウイルスの後遺症により一時的に性欲を失い、回復後に「このまま独りなのは怖い」と怯える姿を描いたのですが、そこが気持ち悪すぎたんだと思います。だから、今日のインタビューも、女性から「あの内容はなんだ！」と糾弾されるんじゃないかとビクビクしていました……。
◆これを描いたら芥川賞を獲ってしまう
――婚活漫画では、あえて描かなかった部分もあるのでしょうか。
中川：セックスに関することは、一切描かないと決めていました。本当はそこまで踏み込みたかったんです。構想を練っていると「これ、セックスのことまで描いたら、もはや文学になっちゃうかも」と思いました（笑）。史上初めて、漫画が芥川賞を受賞してしまうかもしれないと（笑）。
でも、そういう関係になったお相手に、漫画に描いてもいいか尋ねたところ、「お前は何を考えているんだ」と当然断られたのでやめました。
――実在の人物を描く際、どのような配慮をされましたか？
中川：出来事は忠実に描きますが、お相手のプロフィールや容姿は、誰だかわからないように絶妙に変えています。お笑い芸人なら劇団員に置き換えたり、タレ目が特徴の人なら、そのニュアンスだけを残して他を変えたりといった感じです。
――本作では、中川さんが「容姿が好みではなかった」と感じたとき、お相手の姿を描かないようにしていたのが印象的でした。