「この子と付き合ったら面倒そうだな」と感じる女性のLINE５パターン
気になる男性と親しくやり取りする関係になったのに、そのLINEが原因で「この子はちょっと…」と思われてしまったら心外でしょう。では、LINEにおいて敬遠されるのは、どのような振る舞いなのでしょうか。そこで今回は、10代から20代の独身男性に聞いたアンケート調査を参考に、「『この子と付き合ったら面倒そうだな』と感じる女性のLINE」をご紹介します。
【１】こちらの返信を待たずにメッセージを連投してくる
「阿吽の呼吸じゃないですけど、ペースが合わない子は面倒になりますね」（20代男性）というように、やりとりの「間」が合わず、相手をイラッとさせるパターンです。言いたいことをすぐに伝えたくなっても、矢継ぎ早にメッセージを連投するのではなく、返信が来るのを待ちたいところです。
【２】文面の最後に必ずハートマークを付ける
「どんな内容でも必ずハートを付ける子って狙いがわからなくて警戒してしまう」（10代男性）など、やみくもにハートマークを使いまくるのも、訝しく思われてしまうようです。「ハート」を深読みしてしまう男性は案外多いので、意味なく連打する癖がある人は、できるだけ控えたほうがよさそうです。
【３】「ちゃんと見てますか？」と強気で返信を要求する
「既読スルーをネチネチと責め立てられると『ああもう！』ってなります」（20代男性）など、すぐに返信がないことを皮肉ったり、嫌味を言うのも好ましく映らないようです。急ぎの案件であれば、あらかじめ「○日の○時までにお返事ください」と伝え、期限までは様子を見るようにしましょう。
【４】聞かれてもいないのに、自分のことばかり長々と語り出す
「一方的に自分語りを始める子はパスです」（10代男性）というように、延々と自分の話をしてウンザリされるケースです。「空気の読めない子だな」と思われてしまっても、何もいいことはないので、対面でのおしゃべり同様に「会話のキャッチボール」が成立するよう意識したいところです。
【５】返事が少し遅れただけで「大丈夫ですか？」とやたら心配する
「心配性すぎて、もし付き合ったら束縛がすごそう」（10代男性）というように、少し間が空いただけなのに過剰に心配するのも、「何もそこまで…」とドン引きされてしまうでしょう。仕事や勉強の都合など、相手にとって「LINEの返信」以上に優先順位の高い用事はいくらでもあるはずなので、冷静になりたいものです。
自分ではごく普通の振る舞いのつもりでも、相手に違和感を与えてしまうと、その印象を払拭するのは難しくなってしまうので気を付けましょう。（玉川きみか）
【１】こちらの返信を待たずにメッセージを連投してくる
「阿吽の呼吸じゃないですけど、ペースが合わない子は面倒になりますね」（20代男性）というように、やりとりの「間」が合わず、相手をイラッとさせるパターンです。言いたいことをすぐに伝えたくなっても、矢継ぎ早にメッセージを連投するのではなく、返信が来るのを待ちたいところです。
「どんな内容でも必ずハートを付ける子って狙いがわからなくて警戒してしまう」（10代男性）など、やみくもにハートマークを使いまくるのも、訝しく思われてしまうようです。「ハート」を深読みしてしまう男性は案外多いので、意味なく連打する癖がある人は、できるだけ控えたほうがよさそうです。
【３】「ちゃんと見てますか？」と強気で返信を要求する
「既読スルーをネチネチと責め立てられると『ああもう！』ってなります」（20代男性）など、すぐに返信がないことを皮肉ったり、嫌味を言うのも好ましく映らないようです。急ぎの案件であれば、あらかじめ「○日の○時までにお返事ください」と伝え、期限までは様子を見るようにしましょう。
【４】聞かれてもいないのに、自分のことばかり長々と語り出す
「一方的に自分語りを始める子はパスです」（10代男性）というように、延々と自分の話をしてウンザリされるケースです。「空気の読めない子だな」と思われてしまっても、何もいいことはないので、対面でのおしゃべり同様に「会話のキャッチボール」が成立するよう意識したいところです。
【５】返事が少し遅れただけで「大丈夫ですか？」とやたら心配する
「心配性すぎて、もし付き合ったら束縛がすごそう」（10代男性）というように、少し間が空いただけなのに過剰に心配するのも、「何もそこまで…」とドン引きされてしまうでしょう。仕事や勉強の都合など、相手にとって「LINEの返信」以上に優先順位の高い用事はいくらでもあるはずなので、冷静になりたいものです。
自分ではごく普通の振る舞いのつもりでも、相手に違和感を与えてしまうと、その印象を払拭するのは難しくなってしまうので気を付けましょう。（玉川きみか）