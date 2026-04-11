広島MF東俊希が海外メディアのインタビューで言及

サンフレッチェ広島のMF東俊希が海外メディアのインタビューで自身の去就について「ヨーロッパからすごくいいオファーがあれば行くかもしれない」と自身の去就について語った。

25歳の東は広島ユース出身で、2018年にトップチームデビュー。そこから広島一筋で250試合以上に出場してきた。

米スポーツ放送局「ESPN」はJリーグで実績を残してきた東が今後ヨーロッパへ移籍するのか、あるいは広島の“ワンクラブマン”としてキャリアを歩むのかに注目。「派手な選手ではないが、Jリーグが定期的に海外へ選手を送り込んでいることを考えると、この25歳がヨーロッパへの移籍に関して名前が挙がらないのは不思議なこと」とその実力を高く評価した。

そして同メディアによるインタビューに対し、東は通訳を介して「ヨーロッパへ行くか、日本に残るかは大きな問題ではありません。重要なのは毎日成長を続けることです。ここ（広島）に残ってもまだ成長できると感じています。その時の状況次第かもしれません。もしヨーロッパからすごくいいオファーがあれば行くかもしれないし、サンフレッチェからいいオファーがあれば残ります」と去就について言及した。

一つのクラブでキャリアを全うする“ワンクラブマン”になることについて「正直に言えば、そのことについて考えたことはなかった」と言う東は「重要なのは今この瞬間を生きること、いいプレーをして、得点を決めて、アシストをすることです。それができて、僕のことを欲しがってくれたクラブからいいオファーがあれば、その後に考えることになると思います」と目の前のことに集中してプレーしていると強調していた。（FOOTBALL ZONE編集部）