ピップは、ルシアンとのコラボレーション企画として、自社で培った磁石を内蔵したインナーシリーズ「肩らっくす LUXE」「腰こりらっくす LUXE」を、全国の主要量販店、その他ECサイトで4月21日から発売する。





同シリーズは、磁気の働きでコリをほぐす機能性に加え、レースをあしらった上品なデザインと、日常に寄り添う快適な着用感を兼ね備えたLUXEライン。日中の装いの中で自然に取り入れられるのはもちろん、おやすみ用ブラとしても使用可能。ペアで着用できるデイリーショーツに加え、要望の多かったメンズアイテム（ボクサーブリーフ）も仲間入りする。“着るだけ、はくだけ”の手軽さと、1日中使える着用感で、性別を問わず日常の中に心地よいセルフケア習慣を届ける。





「肩らっくす LUXE ハーフトップ」は、肩甲骨の内側から背中にかけての筋肉周辺に密着するように背面に8つの磁石を内蔵し、肩・背中まわりのコリにアプローチする管理医療機器。立体設計のストレッチフレームでモールドパッドを支え、ノンワイヤーでありながらバストをしっかりキープする新構造。さまざまなバストサイズや形に沿いやすい丸型パッドを使用（取り外し可能）している。日中はもちろん、金具レスだから寝返りを打つ就寝時にも快適に使える。肌側の生地は綿混素材使用で、背中、肩紐まで肌あたりを考慮。忙しい毎日を過ごす大人の女性に向けて、肩・腰まわりをやさしくいたわりながら、インナーとしての美しさにもこだわったハーフトップになっている。





「腰こりらっくす LUXEペアショーツ」は、腰からお尻にかけての筋肉に密着するよう、背面に6つの磁石を内蔵し、はくだけで腰まわりのコリにアプローチする管理医療機器。鼠蹊部は、動いても圧迫感を感じにくい立体設計になっている。ウエスト・足口はテープレスな折り返し仕様でくい込みにくく、心地よい肌ざわりの綿混素材がヒップをすっぽり包み込む。





「腰こりらっくす LUXE ボクサーブリーフ」も同様に、背面に6つの磁石を内蔵し、はくだけで腰まわりのコリにアプローチする管理医療機器。ウエストにテープを使用せず、足口は折り返し仕様で肌あたりなめらかだとか。しなやかなストレッチ素材が腰まわりを程よく支え、安定感と快適さを両立した。

また同シリーズは、洗濯を繰り返しても効果が持続し、毎日の生活に無理なく取り入れられる点も特長。磁気によるコリを改善する機能と、補整・デザイン性を兼ね備えたインナーとして、日常を少し上質に整える新たな選択肢を提案していく。

［小売価格］

肩らっくす LUXE ハーフトップ：5980円

腰こりらっくす LUXE ペアショーツ：2980円

ボクサーブリーフ：3980円

（すべて税別）

［発売日］4月21日（火）

ピップ＝https://www.pipjapan.co.jp