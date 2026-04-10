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「“計画倒れ”を恐れるのは間違い」マーケティング侍が力説、実行しない計画にこそ価値があるという現実

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マーケティング侍の非常識なビジネス学が「実行しない計画を立てまくる社長が実は大儲けできる理由！」と題した動画を公開。多くの人が悩む「計画倒れ」について、計画は「実行しなくても立てるだけで大きな意味がある」という逆説的な視点から、その本質と成功へのロジックを解説した。



動画の冒頭、マーケティング侍ことりゅう先生は、多くの社長から「計画を作っても実行できず、計画倒れに終わってしまう」という相談を受けると語る。しかし、りゅう先生は「計画というものは実行しなかったとしても、立てること自体にめちゃくちゃ意味があるんです」と断言。この主張の背景には、人間の脳の仕組みがあるという。



りゅう先生によると、計画を立てる行為は、未来の自分を客観的に観察し、シミュレーションする訓練、いわゆる「メタ認知」を鍛えることに繋がる。そして、「人の脳は実行したものとシミュレーションしたものを、ほぼ同じものとして処理する」ため、計画を立てるだけで脳の思考回路が書き換わり、成長が促されると説明した。



そのため、たとえ計画が実行できなくても、それは単なる失敗ではないと指摘する。「『自分はこういう状況だと計画を実行できない』というデータが手に入る」とし、失敗を自己理解のための貴重な「ログ」と捉えるべきだと語る。この考え方に基づけば、計画の本来の役割は「守ること」ではなく、「ズレを測るための基準点」であると分かる。計画と実績のズレをいち早く見出し、修正を繰り返すことこそが、成長が早い人の特徴なのだという。



りゅう先生は、「実行されない」ことを前提に計画を立てることの重要性を強調。完璧を目指すのではなく、あえて余白を残し、失敗を織り込んだ計画を何度も作り直す。このプロセスを通じて、自分や自社の「資源の使い方を学ぶ」ことができると結論づけた。実行の有無を問わず、計画を立て続ける行為そのものが、自己と事業を成長させる最強の武器になると締めくくった。