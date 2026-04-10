この春の大本命♡ ガーリーにもカジュアルにもハマる【ミニスカート】着回し術4選

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甘さのあるアイテムは、着こなし次第で印象チェンジも自由自在♡ そこで今回は、毎日のコーデに取り入れやすいトップスや小物をあわせた「ミニスカート着回しコーデ」を4つご紹介します。カジュアルもガーリーも楽しめる着回しテクを、最後までチェックして。

Item 着回すアイテムはこちら♡

ミニスカート

軽やかでクセのないミニが、テイストを問わずどんな服にもマッチ。清潔感のあるブルーは新生活のワードローブに最適♡

ミニスカート 3,999円／H＆M

Cordinate 抜け感のあるナチュラルコーデ

デニムにミニスカートをレイヤードしてこなれ感をゲット。気負わないのにちゃんと可愛く見える、今っぽバランスのデイリーコーデ♡

ミニスカートは着回し。 トップス（フリースセットトップス）7,900円／hugi デニムパンツ 4,990円／UNIQLO スエードバッグ 9,900円／MURUA ハートバッグチャーム 2,530円、フラワーバッグチャーム 2,530円／ともにGOLDY スニーカー 13,900円／チャールズ＆キース（チャールズ＆キース ジャパン）

Cordinate フーディあわせのこなれスポMIXコーデ

ジップフーディのグレー×ミニスカのブルーが相性抜群。ラフさのあるアイテムのなかに、レースを仕込めば女のコらしさもキープできる♡

ミニスカートは着回し。 トップス（フリースセットトップス）7,900円／hugi ジップフーディ 6,990円／Gap レースタイツ 1,100円、ソックス 1,045円／ともに靴下屋（Tabio）ミュール（リボンつき）9,900円／RANDA

着回し1POINT♡

タイツ×ソックスでこなれた印象を作れる！

単品使いももちろん可愛いけれど、あわせて使うことで手軽におしゃれ上級者な印象を作れちゃう♡ タイツはシアー素材を選ぶと、ソックスとあわせやすいからおすすめ。

Cordinate パステルカラーでまとめた甘めスタイル

存在感のあるカーディガンをあわせれば、一気に甘々コーデに。全体をパステルカラーでまとめて透明感もアップ♡

ミニスカートは着回し。 バラクラバつきカーディガン 10,450円／COCO DEAL（ココ ディール） ハイソックス 1,540円／靴下屋（Tabio）

Cordinate スタイル映え◎な女みコーデ

グレーのトップスやスエードバッグをあわせた、トレンド感満載な春コーデ。ハイソックスで脚長効果を狙える。

ミニスカートは着回し。 フリースセットトップス 7,900円／hugi スエードバッグ 9,900円／MURUA ハイソックス 1,540円／靴下屋（Tabio）リボンパンプス 9,900円／チャールズ＆キース（チャールズ＆キース ジャパン）

撮影／tAiki（モデル）、林真奈（静物）スタイリング／杉本奈穂（KIND）ヘア＆メイク／竹内春華モデル本田紗来（本誌専属）

Ray編集部 エディター 天井玖瑠海

本田紗来

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