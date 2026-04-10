この春の大本命♡ ガーリーにもカジュアルにもハマる【ミニスカート】着回し術4選
甘さのあるアイテムは、着こなし次第で印象チェンジも自由自在♡ そこで今回は、毎日のコーデに取り入れやすいトップスや小物をあわせた「ミニスカート着回しコーデ」を4つご紹介します。カジュアルもガーリーも楽しめる着回しテクを、最後までチェックして。
Item 着回すアイテムはこちら♡
ミニスカート
軽やかでクセのないミニが、テイストを問わずどんな服にもマッチ。清潔感のあるブルーは新生活のワードローブに最適♡
Cordinate 抜け感のあるナチュラルコーデ
デニムにミニスカートをレイヤードしてこなれ感をゲット。気負わないのにちゃんと可愛く見える、今っぽバランスのデイリーコーデ♡
Cordinate フーディあわせのこなれスポMIXコーデ
ジップフーディのグレー×ミニスカのブルーが相性抜群。ラフさのあるアイテムのなかに、レースを仕込めば女のコらしさもキープできる♡
着回し1POINT♡
タイツ×ソックスでこなれた印象を作れる！
単品使いももちろん可愛いけれど、あわせて使うことで手軽におしゃれ上級者な印象を作れちゃう♡ タイツはシアー素材を選ぶと、ソックスとあわせやすいからおすすめ。
Cordinate パステルカラーでまとめた甘めスタイル
存在感のあるカーディガンをあわせれば、一気に甘々コーデに。全体をパステルカラーでまとめて透明感もアップ♡
Cordinate スタイル映え◎な女みコーデ
グレーのトップスやスエードバッグをあわせた、トレンド感満載な春コーデ。ハイソックスで脚長効果を狙える。
撮影／tAiki（モデル）、林真奈（静物）スタイリング／杉本奈穂（KIND）ヘア＆メイク／竹内春華モデル／本田紗来（本誌専属）
Ray編集部 エディター 天井玖瑠海