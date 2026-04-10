この春の大本命♡ ガーリーにもカジュアルにもハマる【ミニスカート】着回し術4選

甘さのあるアイテムは、着こなし次第で印象チェンジも自由自在♡ そこで今回は、毎日のコーデに取り入れやすいトップスや小物をあわせた「ミニスカート着回しコーデ」を4つご紹介します。カジュアルもガーリーも楽しめる着回しテクを、最後までチェックして。

軽やかでクセのないミニが、テイストを問わずどんな服にもマッチ。清潔感のあるブルーは新生活のワードローブに最適♡

デニムにミニスカートをレイヤードしてこなれ感をゲット。気負わないのにちゃんと可愛く見える、今っぽバランスのデイリーコーデ♡

Cordinate フーディあわせのこなれスポMIXコーデ

ジップフーディのグレー×ミニスカのブルーが相性抜群。ラフさのあるアイテムのなかに、レースを仕込めば女のコらしさもキープできる♡

ミニスカートは着回し。 トップス（フリースセットトップス）7,900円／hugi ジップフーディ 6,990円／Gap レースタイツ 1,100円、ソックス 1,045円／ともに靴下屋（Tabio）ミュール（リボンつき）9,900円／RANDA

着回し1POINT♡

タイツ×ソックスでこなれた印象を作れる！

単品使いももちろん可愛いけれど、あわせて使うことで手軽におしゃれ上級者な印象を作れちゃう♡ タイツはシアー素材を選ぶと、ソックスとあわせやすいからおすすめ。