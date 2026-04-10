晴雨兼用折りたたみ傘が付録に登場！『sweet』のJILL by JILL STUARTコラボと『オトナミューズ』の河北裕介監修…何が違うのか徹底的に比較してみた



宝島社の女性ファッション誌「sweet」5月号増刊と「オトナミューズ」6月号増刊の付録についてくるのは、どちらも晴雨兼用折りたたみ傘。

片方は「ジル バイ ジルスチュアート（JILL by JILL STUART）」とのコラボで、もう片方はヘア＆メイクアップアーティストの河北裕介さん監修となっていますが、これはどちらを買えばいいのか悩む〜〜〜っ!!!

編集部に届いた実物を比較レビューしてみたので、ぜひ選ぶときの参考にしてみて♪

※記事のリンクより購入いただくと、売上の一部がPouchに還元されることがあります。

【どちらもサイズはほぼ同じ！】

2本の晴雨兼用折りたたみ傘を並べてみると、どちらもサイズはぴったり一緒！ 収納時は長さ22.5cm×幅5.5cmということで、ちょうど500mlのペットボトルと同じぐらいのサイズです。

傘生地の性能を比べてみると、

■sweet

紫外線カット率99.9％以上

遮光率99.5％以上

■オトナミューズ

紫外線カット率99.9％

遮光率99.9％

少しの違いはあれど、どちらもほぼ同等に紫外線を強力カットする仕様になっています。

【それぞれの特徴を徹底解剖】

サイズも紫外線カット率も同じとなると、あとはデザインや機能性などで判断するのがよさそう。それぞれの特徴をチェックしてみました。

■sweet：5月号増刊 ジル バイ ジルスチュアート

なんといってもいちばんに推したいのがデザインの可愛さ♡ 薄いピンク色に黒いチェリー柄があしらわれた外袋は、毎回バッグから取り出すたびに気分が上がりそう。

傘を開くとロゴ＆チェリーのワンポイントがあしらわれていて、ひと目でジルブランドであることがわかります。外袋に比べるとシンプルなデザインですが、それがまたおしゃれですよね♪

商品リンク：宝島CHANNEL、Amazon、楽天市場

■オトナミューズ：6月号増刊 河北裕介さん監修

こちらはシルバーともグレーともとれる絶妙なマットカラーがスタイリッシュ！ 外袋、傘ともに「PROTECT YOU」のロゴがさりげなく効いています。

そして大きな特徴となるのが、外袋が首から下げられるポシェットタイプになっている点。はっ水仕様で濡れた傘をそのまま入れられる上に、ゆるっと余裕のあるサイズ感なので出し入れがしやすいんです！

ただし、そのまま首にかけるとストラップが長すぎたので、自分でちょうどいい長さに調節してくださいね。

参考リンク：宝島CHANNEL、Amazon、楽天市場

【今のうちに予約しておくのがおすすめ♪】

比較してみると、可愛いデザイン好き、ブランド重視派な人はジルのほう、シンプル好き、使い勝手重視派の人は河北裕介さん監修のほうがおすすめと言えるかも。

どちらも紫外線カット率、遮光率は高くて日差しが強い日も安心してお出かけできるので、あとはそれぞれの好みや特徴で選んでみてくださいね♪

なお、どちらも手で押し上げて開くタイプですが、いちばん上まで上げた際に若干、留めづらかったです。慣れるのに少しコツが必要かもしれません。

『sweet』2026年5月号増刊は2026年4月11日発売で2200円、『オトナミューズ』6月号増刊は4月28日発売で1980円。値段はジル バイ ジルスチュアートのほうが200円ほど高くなっています。

売り切れる可能性もありますので、欲しいと思ったいまがチャンス！ 宝島チャンネルやAmazon、楽天市場で予約をしておくのをおすすめしますっ。

※本文中の価格はすべて税込みです。

参考リンク：宝島CHANNEL[sweet][オトナミューズ]、Amazon[sweet][オトナミューズ]、楽天市場[sweet][オトナミューズ]

執筆・撮影：鷺ノ宮やよい

Photo：(c)Pouch

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