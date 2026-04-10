今季アツいのは「イエロー」！【ROPÉ PICNIC】大人が取り入れやすい「最旬アイテム」

2026年春夏トレンドは、“明るくポジティブ”なムード。その中で注目されているのが、1点投入で華やぐイエローのアイテムです。【ROPÉ PICNIC（ロペピクニック）】の公式Instagramでも「今年のトレンドカラーは圧倒的にイエロー」と紹介されていて、トップスからボトムスまで幅広いラインナップが展開されています。今回はその中から、大人に似合う上品なアイテムをピックアップしました。

オフショルダーにもなるフリル襟ブラウス

【ROPÉ PICNIC】「レース使い2WAYオフショルシアーブラウス」\5,995（税込）

大きなフリルの襟が存在感を放つ主役級ブラウス。襟元を広げるとオフショルダーとしても着られて、気分に合わせた着こなし方ができるのが魅力です。フレッシュなイエローの色合いで、甘めに寄り過ぎず爽やかな印象に仕上がりそう。たくし上げてもサマになるキャンディースリーブやさりげないレースづかいなど、フェミニンなディテールも見逃せないポイントです。

凹凸レースが上品に映えるマーメイドスカート

【ROPÉ PICNIC】「レースマーメイドスカート」\6,490（税込）

凹凸感のある繊細なレース素材が、エレガントなムードを感じさせるこの1枚。優しく揺れるマーメイドシルエットで、女性らしいラインを演出します。まろやかなクリームイエローは得に注目度の高いカラー。

※すべての商品情報・画像はROPÉ PICNIC出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：Anne.M