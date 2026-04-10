チャンネル登録者数211万人の筋肉系YouTuber・ぷろたんさんが、2026年4月4日に公式YouTubeチャンネルを更新。「【ご報告】この度結婚する事になりました。（釣り無し）」と題して、2度目の結婚を発表した。

「もったいないくらいの人」とベタ惚れ

22年2月にインフルエンサーの丸の内OLレイナさんと2年間婚姻関係にあったことを、破局後に公表したぷろたんさん。今回の動画では、26年4月1日に一般女性と入籍し、2度目の結婚をしたと報告した。

エイプリルフールに籍を入れたぷろたんさんは、「嘘だろと思ってるかもしれないけど、これ本当に籍を入れました」と語る。さらに、「俺自身も結婚すると思ってなかった、自分のこの人生で」と、予想外の出会いがあったと明かした。

お相手については、「本当に素敵な人で、マジで（自分に）もったいないくらいの人で」とベタ惚れの様子。今後は動画にも出演する予定だと報告した。

結婚の決め手は、お相手が心を満たしてくれる人だと気づいたからだという。普段の食事や、テレビ番組を見ているときでも、一緒にいるだけで幸せを感じる瞬間があると語った。

「そばにいてくれるだけで、本当に満たされていく感覚。本当に愉快な人で、この人と一緒にいたら、家族になったら、子どもにも今後恵まれたら、本当になんてことない日常が、苦しくなるくらい幸せなんじゃないかなみたいな...ごめんなさい、言ってて気持ち悪いんですけど（笑）」

報告の後には、夫婦で指輪を探しに行く動画を公開。婚約指輪と結婚指輪を購入した後は、部屋でぷろたんさんが妻に指輪をはめる場面も。二人で笑い合ったり、ダンスをしたりと、新婚夫婦の仲睦まじい様子を見せた。その後、婚姻届を二人で提出する様子も公開された。

ぷろたんさんは「13年くらいSNSで承認欲求強くて、注目されたくてずっと生きてきて、いろんなことをやってきたんですけど、この人一人に好かれているなら（昔からあった承認欲求が）あんまいらないなみたいな」と語るなど、最後までのろけ全開だった。

コメント欄では、「結婚ラッシュ続きますね〜おめでとうプロたん！」「見入ってニヤニヤしてたら、指定席とった新幹線乗り過ごしたやないか！笑」「地元のやつが結婚するくらいなんかマジで幸せな気持ちになった」「溺愛しとるな」といった祝福の声が寄せられた。